"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

"Це удар сильний, але він точно не смертельний", вважає президент.

https://glavred.net/war/eto-ne-pervyy-takoy-udar-zelenskiy-obyasnil-pochemu-ukrainu-podvela-pvo-10705481.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив, чому Україну підвело ППО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому росіяни вдарили саме 10 жовтня

Україна відповість на підлу атаку РФ

Через несприятливі погодні умови ефективність української ППО під час відбиття масованої російської атаки була знижена.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цієї ночі основні зусилля масованого російського удару були спрямовані на чотири регіони України, пише УНІАН.

відео дня

"Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови зменшили відбиття наше десь на 20-30 відсотків. І я думаю, що саме це дало такий ефект", - зазначив Зеленський.

Водночас, як вважає президент, "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери мають допомагати. Америка повинна заспокоїти Путіна. Партнери не повинні опускати руки і [повинні] підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять", - сказав Зеленський.

Як підкреслив президент, "дощі заважають будь-кому ширше використовувати авіацію".

На брифінгу у президента України запитали, коли чекати блекауту в Москві.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогові. Наше завдання - насамперед захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували [засоби нападу], чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію... Тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - заявив Зеленський.

енергетика, генерація, електрика, електроенергія, аес, гідроелектростанції, теплові електростанції, атомна, відключення інфографіка / Главред

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.

Є загиблі, серед них дитина, і десятки поранених. Унаслідок атак знеструмлено кілька областей, введено графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети і 465 ударних БПЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей

Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв'ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред