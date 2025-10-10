Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

Сергій Кущ
10 жовтня 2025, 20:43
759
"Це удар сильний, але він точно не смертельний", вважає президент.
Зеленський пояснив, чому Україну підвело ППО
Зеленський пояснив, чому Україну підвело ППО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому росіяни вдарили саме 10 жовтня
  • Україна відповість на підлу атаку РФ

Через несприятливі погодні умови ефективність української ППО під час відбиття масованої російської атаки була знижена.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цієї ночі основні зусилля масованого російського удару були спрямовані на чотири регіони України, пише УНІАН.

відео дня

"Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови зменшили відбиття наше десь на 20-30 відсотків. І я думаю, що саме це дало такий ефект", - зазначив Зеленський.

Водночас, як вважає президент, "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери мають допомагати. Америка повинна заспокоїти Путіна. Партнери не повинні опускати руки і [повинні] підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять", - сказав Зеленський.

Як підкреслив президент, "дощі заважають будь-кому ширше використовувати авіацію".

На брифінгу у президента України запитали, коли чекати блекауту в Москві.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогові. Наше завдання - насамперед захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували [засоби нападу], чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію... Тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - заявив Зеленський.

енергетика, генерація, електрика, електроенергія, аес, гідроелектростанції, теплові електростанції, атомна, відключення інфографіка
енергетика, генерація, електрика, електроенергія, аес, гідроелектростанції, теплові електростанції, атомна, відключення інфографіка / Главред

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.

Є загиблі, серед них дитина, і десятки поранених. Унаслідок атак знеструмлено кілька областей, введено графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети і 465 ударних БПЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей

Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв'ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:50Війна
Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

21:22Україна
"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

20:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Останні новини

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

21:22

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

21:01

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йомуВідео

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
20:43

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

20:32

"Проводиться евакуація": окупанти просунулися в Запорізькій області

20:06

"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФВідео

19:48

Диво природи з’являється раз на 10 років: де в Україні знахидиться озеро-привид

Реклама
19:37

Український режисер-постановник та телеведучий Євген Синельников зустрівся з дітьми, батьки яких загинули через війну

19:33

Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

19:20

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:17

Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

19:10

Коли РФ готує повторні удари по УкраїніПогляд

18:38

Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

18:27

В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

18:25

Що буде, якщо залишити в будинку безлад: суворі прикмети 11 жовтня

18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

17:50

Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

17:38

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

Реклама
17:34

"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

17:24

Обдирають українців до нитки: ТОП-5 приладів, що споживають найбільше енергії

16:43

Готова до смерті: путіністку Шукшину екстрено госпіталізували

16:36

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:34

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:26

РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключенняФото

16:15

"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

15:52

Востаннє так дешево коштував у 2015: вартість цінного продукту впала до мінімуму

15:50

Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

15:42

На себе не схожий: Дмитро Комаров пояснив причину раптових змін

15:18

Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

15:09

"Час відповідати": експерт про початок суду над Порошенком за держзраду і продаж Свинарчуком вілли за $4 млн

14:57

Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди

14:56

Простий інгредієнт, який змінює все: один секрет робить яєчню ідеальноюВідео

14:30

Більшість водіїв роблять помилку: як не "влетіти" на купівлі б/в авто

14:10

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

13:58

"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Реклама
13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

12:20

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти