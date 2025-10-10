Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

Зеленський обговорював із Трампом можливість передачі не тільки Tomahawk.

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко:

Усі технічні нюанси передачі ракет вирішуються двома командами

Зеленський обговорював із Трампом можливість передачі HIMARS і ATACMS

Україна вітає з боку США позитивні сигнали про надання ракет Tomahawk. Наразі команди двох країн узгоджують деталі використання цих ракет. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає РБК-Україна.

Тихий нагадав, що Україна і раніше, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена, направляла запити на ракети Tomahawk. Але тоді Білий дім раз по раз відмовляв Києву.

"Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна й активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет", - сказав він.

Тихий додав, що зараз є питання з боку ЗМІ, а саме технічні подробиці щодо використання Tomahawk. За його словами, усі технічні нюанси зараз вирішуються двома командами - від України і від США.

"Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють всі ці нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях ракети можуть бути надані Україні", - запевнив речник МЗС.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з американським президентом обговорював можливість передання не тільки ракет Tomahawk, а й HIMARS, ATACMS.

"Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про "Томагавки". Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, скажімо, 40, 50 чи 60 ATACMS, між нами, - це ніщо", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна використовує 140-150 дронів власного виробництва, і може зібрати 300-350, "і коли у вас протягом тривалого періоду часу, наприклад, 40 чи 50 ATACMS, - це нічого не означає, між нами".

Чи отримає Україна Tomahawk - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар висловив сумнів у можливості передачі Україні ракет Tomahawk. За його словами, "метод пряника" щодо Росії з боку США не дав бажаних результатів, і тепер Вашингтон намагається створити проекцію загрози для Кремля.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

На його думку, питання Tomahawk може бути використане як інструмент дипломатичного тиску на Кремль, але реальне передання таких систем Україні поки що виглядає малоймовірним.

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв стверджує, що обсяг постачань Україні крилатих ракет Tomahawk зі США залежатиме від того, наскільки президент Дональд Трамп буде готовий до ескалації ситуації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна планує використовувати американські Tomahawk для ударів по території Росії з метою зупинити наступ ворога і знищити його ударні сили.

Як повідомляв Главред, у Вашингтоні поки не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Водночас у Москві вже лунають погрози через можливу появу цих ракет у ЗСУ.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020-2024), спікер Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

