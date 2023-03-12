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Загроза нападу з Білорусі: генерал ЗСУ попередив про перекидання нових сил РФ

12 березня 2023, 17:06
Нещодавно була проведена ротація підрозділів РФ в Білорусі, розповів Сергій Наєв.
Сергій Наєв, ВСУ
Сергій Наєв оцінив загрозу нападу з Білорусі / Колаж Міноборони України, УНІАН

Загроза нападу російських окупантів з території Білорусі залишається низькою, українські прикордонники та Збройні сили України контролюють ситуацію на кордоні з республікою, повідомив командувач Об'єднаними силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Загроза з північного напрямку - низька", - сказав Наєв в відеозверненні, оприлюдненому прес-службою командування ОС ЗСУ в неділю.

За його даними, нещодавно була проведена ротація, і частина сил РФ була виведена.

відео дня

Наєв зазначив, що є інформація про те, що на території Білорусі залишилися наметові містечка на чотирьох полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили.

При цьому, він уточнив, що в даний момент на території Білорусі дійсно знаходяться російські війська. "Однак українські прикордонники та військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога", — підсумував він.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Читайте більше:

Сергій Наєв новини Білорусі війна Росії та України
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