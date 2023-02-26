Вибухівку могли скинути з повітря: під Мінськом підірвали російський літак ДРЛО А-50 - ЗМІ

Внаслідок 2-х вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Під Мінськом підірвали російський літак ДРЛО А-50 / Вікіпедія

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачуліщі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

"Сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищи", розташованому за 12 км від Мінська, сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак і снігоприбиральну техніку", - пише Telegram-канал BYPOL.

Пізніше стало відомо, що в "Мачулищах" було підірвано літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

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"Внаслідок 2-х вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи Білоруський Гаюн, борт могли пошкодити шляхом скидання з висоти невстановленого предмета. Також повідомляється, що після інциденту ввечері на аеродром "Мачуліщі" прилетів російський військово-транспортний літак Іл-76.

Що відомо про літак ДРЛО А-50 А-50 – радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Цей літак може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом, пише Вікіпедія.

Зазначається, що район аеродрому оточений, військові та співробітники ДАІ перевіряють усі автомобілі, які проїжджають.

Як відомо, саме з аеропорту "Мачулищі" зазвичай злітають носії ракет "Кинджал", через що в Україні оголошують повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше у Росії згорів при приземленні вертоліт Мі-8Т. Вертоліт врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на посадковій смузі. Троє членів екіпажу встигли покинути салон до початку пожежі.

Також повідомлялося, що Збройні сили України збили в Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 – це саме той літак, з якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

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