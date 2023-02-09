У Бердянську розцвіла 'бавовна': ЗСУ влучили в аеродром та одним махом ліквідували сотню окупантів

Збройні сили України 8 лютого влучили в аеродром у тимчасово окупованому російською армією Бердянську Запорізької області. У результаті вдалося ліквідувати понад 100 російських загарбників. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - йдеться в повідомленні.
За даними Бердянської МВА, цим прильотом українські захисники знищили більше ніж сто окупантів. Окрім того, постраждала низка російських об'єктів.
Так, вправними діями Збройних сил України вдалося знищити:
- склад з боєприпасами;
- склад з паливно-мастильними матеріалами;
- радіолокаційну станцію.
Як повідомляв Главред, у середу, 8 лютого у Бердянську Запорізької області пролунала потужна "бавовна". В окупованому місті прогриміло 4 вибухи. ППО окупантам не допомогла і у центрі міста спалахнула сильна пожежа.
Раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляла про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
Окрім того, 25 січня прогриміли потужні вибухи в анексованому Криму. Цього разу гуркотіло в Сакському районі. З боку військового аеродрому помітили сильний дим. При цьому місцеві жителі скаржилися, що частина села залишилася без електроенергії.
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