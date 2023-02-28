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Втрата літака A-50 на аеродромі в Мачулищах обмежить повітряні операції РФ - розвідка Британії

28 лютого 2023, 10:22
Роль літака А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної ситуації та забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.
Аеродром в Мачулищах, літак а-50
26 лютого у Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ / Фото t.me/bypol, Вікіпедія

Втрата російського літака А-50 в результаті атаки на аеродром в Мачулищах у Білорусі ще більше обмежить повітряні операції РФ. Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 26 лютого 2023 року білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.

Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої та середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.

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Роль літака А-50 полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Свіжий звіт британської розвідки
Свіжий звіт британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, британське відомство зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", – йдеться у звіті розвідки.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

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