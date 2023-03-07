Лукашенко розійшовся: образив Зеленського і наплів беліберди щодо вибухів у Мачулищах

Олександр Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського назвавши його "гнидою".

Олександр Лукашенко образив Володимира Зеленського / УНІАН

Олександр Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

За його словами, для цього ніби був завербований в 2014 році російський айтішник. Чергову маячню путінського посіпаки транслюють білоруські пропагандисти.

За його словами, безпілотник, який атакував аеродром не помітили, "тому що він би маленький, а великий би обов'язково помітили".

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Крім того, він заявив, що затримано 20 співучасників атаки на літак, серед яких завербований СБУ терорист-айтішник, який є росіянином з українським паспортом.

За його словами, після історії з дроном підозрюваний "ліг на дно і чекав нового маршруту" і його "взяли в першій же цій квартирі - під Боровлянами в якомусь там особняку садового товариства". У підвалі будинку де він був затриманий знаходилася підпільна друкарня з опозиційною літературою.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

"Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час ... що ж, виклик кинуто", — додав білоруський диктатор.

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала Білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари і антена.

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