Літак РФ в Мачулищах підірвала білоруська опозиція: деталі

Білоруська опозиція зізналася, що підірвала російський військовий літак на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі.
Про це повідомив лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров, пише BBC. Виконавці зробили це за допомогою дронів. У результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари та антена.
Олександр Азаров розповів, що учасники операції – білоруси, і вони зробили це безпілотниками.
У той же час радник лідера білоруської опозиції Франак Вячорка розповів журналістам BBC News, що ця атака була "креативною та витонченою". Він додав, що виконавцям цього завдання також допомагали місцеві жителі.
У виданні зазначають, що зараз немає можливості підтвердити отриману від білоруської опозиції інформацію.
Підрив російського літака в "Мачулищах"
Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки. Внаслідок 2-х вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.
Був пошкоджений російський літак ДРЛО А-50, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. Зазначається, що вибухівку на борт могли скинути згори.
Пізніше стало відомо, що літак ДРЛО А-50У ВКС РФ у Мачулищах був атакований двома дронами. Організатори диверсії вже закордоном і перебувають в безпеці. Силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами, повідомляють в мережі.
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