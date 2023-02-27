"Учасники операції - білоруси": з'явилися деталі ліквідації літака РФ на аеродромі "Мачулищі"

Літак ДРЛО А-50У ВКС РФ у Мачулищах був атакований 2-ма дронами. Організатори диверсії вже закордоном, і знаходяться в безпеці.
За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", атака білоруських партизанів на літак ДРЛО А-50у ВКС РФ в Мачулищах була проведена за допомогою двох дронів.
"Відзначимо, що в якомусь сенсі А-50 є досить "зручною" мішенню завдяки великому (більше 10 метрів в діаметрі) склопластиковому куполу, в якому розміщується обертається антена радарного комплексу "Шмель", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами.
Глава BYPOL Олександр Азаров у коментарі "Белсат" повідомив, що білоруси, які організували диверсію, успішно зникли і перебувають за кордоном.
"Це були дрони. Учасники операції - білоруси, учасники плану "Перамога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі пішли, нехай тепер шукають вітру в полі", - сказав він.
Вибухи в Мачулищах
Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.
Пізніше стало відомо, що в "Мачулищах" був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.
А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.
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