Том Круз "вийшов на полювання" за новим коханням: хто із зірок у його донжуанському списку

Анна Підгорна
15 грудня 2025, 01:30
11
Круза цікавлять жінки, які мають вплив у Голлівуді.
Том Круз
Том Круз зараз - кого актор бачить своєю потенційною партнеркою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Нещодавно Том Круз розійшовся з Аною Де Армас
  • Зараз артист перебуває в активному пошуку нової коханої

Американський актор Том Круз і сьогодні залишається одним із головних плейбоїв Голлівуду: за його плечима три невдалих шлюби (з Мімі Роджерс, Ніколь Кідман і Кеті Холмс) і романи з Шер, Пенелопою Крус, Софією Вергарою, Хейлі Етвелл та ін. Його останнім захопленням була кубіно-іспанська акторка Анна Де Армас, роман з якою тривав трохи більше ніж пів року (з лютого по жовтень 2025 року - прим. редактора).

Оплакувати розставання з Де Армас 63-річний Круз не має наміру занадто довго. За даними Radar Online, актор уже підшукує для себе нову партнерку - у його колі інтересів зіркові холостячки. Інсайдери повідомляють, що в донжуанському списку Тома - Шарліз Терон, Дженніфер Лопес, Демі Мур і Анджеліна Джолі.

відео дня

Підвищеною увагою актора нібито користується саме Шарліз Терон - 2023 року акторка озвучувала бажання побачити актора як колегу за фільмами "Форсаж". Популярна франшиза та її не менш популярна зірка, за словами інсайдерів, сьогодні особливо приваблюють Тома Круза.

Шарліз Терон
Шарліз Терон - новий інтерес Тома Круза / ua.depositphotos.com

Раніше Главред розповідав, що Шер готується "зав'язати вузлик" з молодшим на 40 років бойфрендом. Весілля співачка планує навесні - до свого 80-річного ювілею.

Також стало відомо, що зірка "Сексу у великому місті", 69-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл, вийшла заміж. Це четвертий шлюб "Саманти Джонс".

Про персону: Том Круз

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

