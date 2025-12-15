Том Круз "вийшов на полювання" за новим коханням: хто із зірок у його донжуанському списку

Круза цікавлять жінки, які мають вплив у Голлівуді.

https://glavred.net/starnews/tom-kruz-vyshel-na-ohotu-za-novoy-lyubovyu-kto-iz-zvezd-v-ego-donzhuanskom-spiske-10724138.html Посилання скопійоване

Том Круз зараз - кого актор бачить своєю потенційною партнеркою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

Нещодавно Том Круз розійшовся з Аною Де Армас

Зараз артист перебуває в активному пошуку нової коханої

Американський актор Том Круз і сьогодні залишається одним із головних плейбоїв Голлівуду: за його плечима три невдалих шлюби (з Мімі Роджерс, Ніколь Кідман і Кеті Холмс) і романи з Шер, Пенелопою Крус, Софією Вергарою, Хейлі Етвелл та ін. Його останнім захопленням була кубіно-іспанська акторка Анна Де Армас, роман з якою тривав трохи більше ніж пів року (з лютого по жовтень 2025 року - прим. редактора).

Оплакувати розставання з Де Армас 63-річний Круз не має наміру занадто довго. За даними Radar Online, актор уже підшукує для себе нову партнерку - у його колі інтересів зіркові холостячки. Інсайдери повідомляють, що в донжуанському списку Тома - Шарліз Терон, Дженніфер Лопес, Демі Мур і Анджеліна Джолі.

відео дня

Підвищеною увагою актора нібито користується саме Шарліз Терон - 2023 року акторка озвучувала бажання побачити актора як колегу за фільмами "Форсаж". Популярна франшиза та її не менш популярна зірка, за словами інсайдерів, сьогодні особливо приваблюють Тома Круза.

Шарліз Терон - новий інтерес Тома Круза / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Шер готується "зав'язати вузлик" з молодшим на 40 років бойфрендом. Весілля співачка планує навесні - до свого 80-річного ювілею.

Також стало відомо, що зірка "Сексу у великому місті", 69-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл, вийшла заміж. Це четвертий шлюб "Саманти Джонс".

Читайте також:

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред