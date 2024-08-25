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Удари ракетами по РФ: Україна має план притягнення Москви до переговорів – ЗМІ

Марія Николишин
25 серпня 2024, 08:54оновлено 25 серпня, 10:38
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Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності заявив, що Росія отримає відповідь за ракетні удари по цивільному населенню.
Удари ракетами по РФ: Україна має план притягнення Москви до переговорів – ЗМІ
Як Україна хоче схилити Кремль до переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Україна хоче отримати від країн Заходу дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами по території РФ для того, щоб схилити Кремль до переговорів про припинення бойових дій. Про це пише The Guardian.

У статті вказується, що у Києві розраховують, що використання зазначених англо-французьких ракет у "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що об’єкти у Москві можуть бути уразливими.

Зазначається, що український високопосадовець заявив журналістам, що у Кремлі погодяться на реальні переговори лише тоді, коли зрозуміють, що небезпека загрожує безпосередньо Москві та Санкт-Петербургу. Така стратегія є ризикованою, тому її не підтримує Вашингтон.

відео дня

"Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим не менше, в той час, як її армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає у контрнаступі", - пише видання.

Видання також додає, що президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності заявив, що Росія отримає відповідь за ракетні удари по цивільному населенню.

"Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідну, симетричну і далекосяжну. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу", - сказав президент.

На думку журналістів це демонструє, що у Києві вважають, що демонстрація сили може спонукати Москву піти на діалог.

"Ракети Storm Shadow були розроблені переважно внаслідок англо-французької співпраці та виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Однак деякі компоненти ракети постачають США, тож Білий дім також має дати згоду на їхнє використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту", - пише The Guardian.

Видання підкреслює, що у Києві вважають, що, показавши Росії, що вона може завдати ракетного удару вглиб країни, це може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що Путін зацікавлений у припиненні бойових дій.

Удари ракетами по РФ: Україна має план притягнення Москви до переговорів – ЗМІ
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Що відомо про The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Удари по території РФ - що відомо

Як відомо, Сполучені Штати Америки вже понад місяць не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував удари України по військових цілях у країні-агресорі РФ. Він наголосив, що українські сили атакують об'єкти, які так чи інакше беруть безпосередню участь у геноциді українського населення.

Раніше, представниця Пентагону підтвердила, що США не змінювали свою політику щодо використання їхньої зброї проти цілей на території Росії. Вона зазначила, що ця політика дозволяє Україні відкривати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, що здійснюються з прикордонних регіонів.

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війна в Україні війна Росії та України ракетний удар Ракети Storm Shadow
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