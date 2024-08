Удари ракетами по РФ: Україна має план притягнення Москви до переговорів – ЗМІ

Україна хоче отримати від країн Заходу дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами по території РФ для того, щоб схилити Кремль до переговорів про припинення бойових дій. Про це пише The Guardian.

У статті вказується, що у Києві розраховують, що використання зазначених англо-французьких ракет у "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що об’єкти у Москві можуть бути уразливими.

Зазначається, що український високопосадовець заявив журналістам, що у Кремлі погодяться на реальні переговори лише тоді, коли зрозуміють, що небезпека загрожує безпосередньо Москві та Санкт-Петербургу. Така стратегія є ризикованою, тому її не підтримує Вашингтон.

Видання також додає, що президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності заявив, що Росія отримає відповідь за ракетні удари по цивільному населенню.

"Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідну, симетричну і далекосяжну. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу", - сказав президент.

На думку журналістів це демонструє, що у Києві вважають, що демонстрація сили може спонукати Москву піти на діалог.

"Ракети Storm Shadow були розроблені переважно внаслідок англо-французької співпраці та виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Однак деякі компоненти ракети постачають США, тож Білий дім також має дати згоду на їхнє використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту", - пише The Guardian.

Видання підкреслює, що у Києві вважають, що, показавши Росії, що вона може завдати ракетного удару вглиб країни, це може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що Путін зацікавлений у припиненні бойових дій.

Що відомо про The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.