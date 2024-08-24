'Паляниця' вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон

Фахівці створили ракету-дрон "Паляниця" через ефективність та відносно невелику вартість виробу, припустили у Defence Express.

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Нову гібридну зброю "Паляниця" вже неодноразово застосовували / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, скріншот

У суботу, 24 серпня, Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Проте цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об’єктах. Про це пише Defence Express.

Як зазначає видання, "Паляницю" могли використовувати під час атак на тимчасово окупованіих територіях. Про це свідчить і заява міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який зазначив, що ракету-дрон застосовували для ударів по об'єктах на окупованих територіях.

"Це дрон — і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення. Ракет-дронів ставатиме більше, як вже стало більше дальнобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Ракета-дрон — це наступний крок в еволюції українського defense tech. Ми з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде продемонструвати ворогові його ефективність. Нарешті цей момент настав", - зазначив Камишін. відео дня

Розробка "Паляниці" відбувалася в умовах суворої секретності. Її класифікація як "ракета-дрон", на думку журналістів, вказує на те, що українські фахівці обрали оптимальний шлях, поєднавши ефективність з відносно низькою вартістю виробу.

"Розробники пішли оптимальним шляхом поєднання ефективності та відносно невеликої вартості виробу у порівнянні з "повноцінними" крилатими ракетами, що має дозволити забезпечити масове виробництво в умовах дефіциту коштів", - зауважили журналісти.

Хоча точні характеристики "Паляниці" залишаються засекреченими, її перше застосування вже продемонструвало потенціал цієї гібридної зброї. Камишін підкреслив, що це озброєння стане важливим елементом української оборони і його ефективність вже скоро відчує ворог.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Українська ракетна програма - що відомо

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

Як раніше повідомляв Главред, через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

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