УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Паляниця" вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон

Руслана Заклінська
24 серпня 2024, 16:43
266
Фахівці створили ракету-дрон "Паляниця" через ефективність та відносно невелику вартість виробу, припустили у Defence Express.
'Паляниця' вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон
Нову гібридну зброю "Паляниця" вже неодноразово застосовували / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, скріншот

У суботу, 24 серпня, Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Проте цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об’єктах. Про це пише Defence Express.

Як зазначає видання, "Паляницю" могли використовувати під час атак на тимчасово окупованіих територіях. Про це свідчить і заява міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який зазначив, що ракету-дрон застосовували для ударів по об'єктах на окупованих територіях.

"Це дрон — і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення. Ракет-дронів ставатиме більше, як вже стало більше дальнобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Ракета-дрон — це наступний крок в еволюції українського defense tech. Ми з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде продемонструвати ворогові його ефективність. Нарешті цей момент настав", - зазначив Камишін.

відео дня

Розробка "Паляниці" відбувалася в умовах суворої секретності. Її класифікація як "ракета-дрон", на думку журналістів, вказує на те, що українські фахівці обрали оптимальний шлях, поєднавши ефективність з відносно низькою вартістю виробу.

"Розробники пішли оптимальним шляхом поєднання ефективності та відносно невеликої вартості виробу у порівнянні з "повноцінними" крилатими ракетами, що має дозволити забезпечити масове виробництво в умовах дефіциту коштів", - зауважили журналісти.

Хоча точні характеристики "Паляниці" залишаються засекреченими, її перше застосування вже продемонструвало потенціал цієї гібридної зброї. Камишін підкреслив, що це озброєння стане важливим елементом української оборони і його ефективність вже скоро відчує ворог.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Українська ракетна програма - що відомо

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

Як раніше повідомляв Главред, через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ ракета Володимир Зеленський ракетний удар
Реклама

Головне за день

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:44 Україна
"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

17:21 Україна
У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

17:05 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами 32295

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд 17046

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт 14292

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною 13292

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною

Останні новини

17:44

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:21

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полонуФотоВідео

17:20

Дуда і Зеленський обмінялися жорсткими жартами про росіян посеред виступу

17:05

У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

17:02

Треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти заховане слово: загадка на уважність

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
16:43

"Паляниця" вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон

15:58

Допомога і розширення операції ЗСУ в Курській області: ЗМІ дізналися про плани США

15:47

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: як не помилитися, обираючи спеціалістаВідео

15:40

Скандального Дмитрука помітили у Молдові - джерела

Реклама
15:30

Потужне фаєр-шоу: ГУРівці 24 серпня влупили по важливому об'єкту на території РФ

15:02

Плакали, обіймалися і співали: з'явилися зворушливі відео з поверненням військових із полонуФотоВідео

14:59

Як очистити пам'ять Вайбера: напрочуд простий і геніальний спосібВідео

14:37

Кремль і Марченко: який вигляд має колекція годинників зрадника Медведчука

14:15

Частину областей накриє спека +36 градусів: де температура різко зросте

14:15

У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту

14:08

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: усі деталіФотоВідео

13:04

Чи є вірус на телефоні: ТОП головних секретів, як не угробити смартфонВідео

13:01

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 8 секунд знайти мураху

12:52

У ЗСУ анонсували "хороші новини" з Харківської області

12:42

Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон "Паляниця"

Реклама
12:20

Рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення

12:08

"Хворий дід не диктуватиме червоні лінії": Зеленський зробив заяву в День незалежності

12:03

Джастін Бібер уперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

11:49

Україна здатна змінити хід війни: на Заході оцінили операцію в Курській області

11:40

"Бан" на церкву ФСБ: Зеленський підписав ключовий закон, яке покарання для УПЦ МП

11:18

Чому не можна казати "солодкоїжка": якими милозвучними відповідниками треба його замінятиВідео

10:57

Путін удумав "прийом" щодо Курської області: у США розкрили деталі

10:56

Як замаринувати сало: секретна добавка гарантує приголомшливий результат

10:30

Гороскоп на вересень від Влада Росса: чого чекати в роботі, коханні та грошових справахВідео

10:18

"Це продовжує нас турбувати": в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині

09:58

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком": в ISW дізналися деталі

09:35

Привітання з Днем Незалежності України - красиві листівки і теплі слова

08:58

Як на iPhone роздати інтернет: про геніальний фокус знають лише одиниціВідео

08:55

У Воронезькій області Росії горить і детонує склад боєприпасів: деталіВідео

08:30

"Вінничани" передали на фронт техніки ще на 2 млн грн

08:10

Удари для РФ будуть дедалі болючішимиПогляд

07:52

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

06:10

Втрати величезні: як Путін втрачає своїх окупантівПогляд

05:03

"Путін прорахувався": екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

04:34

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація

Реклама
04:10

Мало хто знає: чим корисний зелений чай - лікарі назвали переваги напою

03:00

ЗСУ поставили крапку в "хотілках" РФ: Київ змінив правила переговорів - експерт

02:36

Скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні: Лубінець не змовчав

02:32

Дуже погана прикмета 24 серпня: у який час доби не можна дивитися на Сонце

02:05

РФ вдарить балістикою і Калібрами: названо терміни й цілі масованого обстрілу

01:35

Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

23 серпня, п'ятниця
23:57

РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

23:12

Пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день: горять будинкиВідео

22:19

Ракети для HIMARS і ППО: США надають Україні новий пакет військової допомоги

22:04

Жінка знайшла яйце з рожевим білком: як міг з’явитись такий "дефект"

^
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїСпорт з Анітою ЛуценкоНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти