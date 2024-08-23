УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

Олексій Тесля
23 серпня 2024, 10:58
75
Україна знищує військові цілі в РФ незалежно від того, на якій відстані від кордону вони розташовані, каже Михайло Подоляк.
Подоляк, Ту-22М3
Михайло Подоляк прокоментував удари по військових цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував удари України по військових цілях у країні-агресорі РФ.

"Усі цілі у нас дуже конкретні. Україна атакує військові об'єкти і вирішує завдання мінімізації військового потенціалу Росії. Україна вкрай прагматично веде війну в рамках міжнародного права. Ми не атакуємо заради емоційних складових. Ми атакуємо військові об'єкти, і це абсолютно виправдано з будь-якого погляду, зокрема юридичного", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП наголосив, що українські сили атакують об'єкти, які так чи інакше беруть безпосередню участь у геноциді українського населення.

відео дня

При цьому він виділив кілька цілей, по яких ведуться удари:

  • енергетична інфраструктура РФ (забезпечення нафтобаз та ін.);
  • авіаційна інфраструктура (а саме стратегічна авіація, яку РФ використовує для ударів по мирному населенню України).

За його словами, Україна знищує виключно військові цілі в РФ незалежно від того, на якій відстані від кордону вони розташовані.

"Треба ще раз зауважити, що Україна юридично має на це право, діє згідно з міжнародними нормами, на відміну від Росії. Нагадаю, що в момент повномасштабного вторгнення ця країна запустила на території України низку злочинів. Сьогодні всі дії Росії - це елементи одного великого злочину", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, у Пролетарську Ростовської області продовжує горіти нафтобаза, пожежу не можуть ліквідувати вже чотири дні. Ростов і прилеглі села затягнуло небезпечним смогом.

Крім того, в ніч на 21 серпня Москву атакував рій безпілотників. Усю ніч працювала російська ППО. У країні-агресорі атаку визнали наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Окремо ГУР звітувало про ураження літаків на аеродромі "Савалейка".

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України бавовна в Росії
Реклама

Головне за день

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

12:16 Синоптик
Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – Сотник

Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – Сотник

12:00 Інтерв'ю
РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

11:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни міняють поведінку : офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку 38008

"Росіяни міняють поведінку": офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку

Дуже цікавий об'єкт : еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС 33754

"Дуже цікавий об'єкт": еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання 8094

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання

Китайський клоун і колгоспниця : путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина 6218

"Китайський клоун і колгоспниця": путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина

Останні новини

12:59

Прикордонники заявили про загрозу з Білорусі: у ДПСУ розкрили ситуацію

12:30

РФ готує нову хвилю мобілізації: скількох людей зможе мобілізувати Кремль - Ейдман

12:19

"Неадекватна реакція": росіяни різко змінили ставлення до Путіна - що відомо

12:16

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

12:00

Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – СотникВідео

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
11:59

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

11:54

Знищено позиції та логістику РФ: розкрито деталі контрудару ЗСУ на Харківщині

11:43

"Фурія": путініст Кіркоров відреагував на публічні знущання дочки над ним

11:35

"Важка втрата": майор НГУ пояснив наслідки окупації росіянами Покровська

Реклама
11:26

Зміна Підозри Коломойському: БЕБ раптово зменшило суму збитків на 1,3 мільярди грн

11:22

Як швидко розгладити складки на шкіряній куртці: простий, але робочий спосібВідео

11:17

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

11:15

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Алли Пугачової - деталі

10:59

"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

10:58

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

10:57

ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

10:35

Гороскоп на завтра 24 серпня: Козерогам - повний релакс, Тельцям - виснажливий день

10:29

РФ масово перекидає війська на Курщину: в ISW розкрили критичні ділянки фронту

10:27

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Мавпам - проблема і небезпека, Щурам - сварки

09:58

Обговорять із Зеленським війну і співпрацю: в Україну вперше в історії прибув прем'єр ІндіїВідео

Реклама
09:57

Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

09:35

Кинула чоловіка і втекла з колишнім: путіністи Лазарєв і Кудрявцева попалися в номері готелю

09:23

Камала Гарріс видала важливу заяву про підтримку України: яку обіцянку дала політик

08:57

ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС: генерал розкрив несподіваний сценарій

08:56

Церковне свято 24 серпня: що категорично заборонено робити у цей день

08:22

"Я жива людина": що сталося між Ольгою Сумською та її молодшою донькою

08:10

Великий інформаційний провал Азербайджану в УкраїніПогляд

07:59

Загроза для двох обласних центрів України: в The Economist дізналися нові цілі РФ

07:52

ЗСУ відступили з позицій під Покровськом: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

07:06

Зайняли нові населені пункти: у ЗСУ успіх у Курській області – ISW

06:20

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова

06:16

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "покришили" сотні росіян і захопили позиції РФ

06:10

Курськ і провал гри ПутінаПогляд

05:50

В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили

05:00

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

04:12

Троянди в саду можуть загинути: що потрібно зробити з рослинами "якнайшвидше"

03:37

Прийдуть нацисти та сатаністи: як на Курщині влада лякає громадян українцями

03:30

Якою має бути температура в морозилці: нюанс, який збереже продукти

03:00

Посадити Путіна за стіл переговорів: Київ обіграв РФ боями на Курщині - експерт

02:52

2,6 млн кв км: росЗМІ панікують що зона ураження українськими БпЛА зросла

Реклама
02:36

Як почистити комір куртки: дієва порада за копійки

02:13

Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні

02:00

Зірка фільмів Тарантіно звинувачений у домашньому насильстві - подробиці

01:36

Прикордонники слідкують за білорусами: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні

01:30

ЗСУ замикають кільце: у Курській області росіян беруть в оточення – експерт РФ

00:28

Філігранна робота: Цаплієнко показав, як ЗСУ із Мі-8 знищили ворожий дронВідео

22 серпня, четвер
23:56

Ще одна перемога після ОІ: Магучіх здобула перемогу в Діамантовій лізі

23:51

Вибух був потужний: чим могли вдарити по російському порту "Кавказ"

23:23

Над німецькою АЕС літають "Орлани": ймовірно, запустили російські шпигуни - ЗМІ

23:20

Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо: пліснява і волога зникне назавжди

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти