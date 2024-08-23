Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

Україна знищує військові цілі в РФ незалежно від того, на якій відстані від кордону вони розташовані, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував удари по військових цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував удари України по військових цілях у країні-агресорі РФ.

"Усі цілі у нас дуже конкретні. Україна атакує військові об'єкти і вирішує завдання мінімізації військового потенціалу Росії. Україна вкрай прагматично веде війну в рамках міжнародного права. Ми не атакуємо заради емоційних складових. Ми атакуємо військові об'єкти, і це абсолютно виправдано з будь-якого погляду, зокрема юридичного", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП наголосив, що українські сили атакують об'єкти, які так чи інакше беруть безпосередню участь у геноциді українського населення.

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При цьому він виділив кілька цілей, по яких ведуться удари:

енергетична інфраструктура РФ (забезпечення нафтобаз та ін.);

авіаційна інфраструктура (а саме стратегічна авіація, яку РФ використовує для ударів по мирному населенню України).

За його словами, Україна знищує виключно військові цілі в РФ незалежно від того, на якій відстані від кордону вони розташовані.

"Треба ще раз зауважити, що Україна юридично має на це право, діє згідно з міжнародними нормами, на відміну від Росії. Нагадаю, що в момент повномасштабного вторгнення ця країна запустила на території України низку злочинів. Сьогодні всі дії Росії - це елементи одного великого злочину", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, у Пролетарську Ростовської області продовжує горіти нафтобаза, пожежу не можуть ліквідувати вже чотири дні. Ростов і прилеглі села затягнуло небезпечним смогом.

Крім того, в ніч на 21 серпня Москву атакував рій безпілотників. Усю ніч працювала російська ППО. У країні-агресорі атаку визнали наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Окремо ГУР звітувало про ураження літаків на аеродромі "Савалейка".

/ Инфографика: Главред

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