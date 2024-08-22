США дозволяють застосовувати свою зброю для ударів по Курщині - Пентагон

У США наголосили, що будуть продовжувати працювати з Україною щодо стратегічних цілей наступу українських військ на території Курської області.

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США дозволили Україні застосовувати американську зброю в Курській операції / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap, ua.depositphotos.com

У Пентагоні з'ясовують реальні цілі України в проведенні наступальної операції на території Курської області. Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".

На питання про те, чому США досі не надали оцінку наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх зазначила, що зараз вони отримують більше інформації про дії українців у цьому регіоні.

"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона. відео дня

Представниця Пентагону підтвердила, що США не змінювали свою політику щодо використання їхньої зброї проти цілей на території Росії. Вона зазначила, що ця політика дозволяє Україні відкривати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, що здійснюються з прикордонних регіонів.

"Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про хід боїв на Курщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові активно просуваються в Курській області. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вже звільнено 1263 квадратних кілометри території.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що Кремль не оголошуватиме додаткову мобілізацію, а просто кине в бій строковиків для захисту Курської області, адже це дешевший варіант.

Крім того, у боях в Курській області українські підрозділи днями ліквідували штаб спецпризначенців "Ахмат" разом із їхнім командиром Зелімханом Батукаєвим, відомим під позивним "Шустрий", про що повідомляють у соцмережах.

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