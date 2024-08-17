США 'тягнуть час': чому ЗСУ не дають дозвіл на удари по РФ ракетами Storm Shadow

Британія хоче досягти консенсусу ще з кількома союзниками для того, щоб дозволити Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow.

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Чому США не дає дозвіл на удари по Росії ракетами Storm Shadow / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Вікіпедія

Відомо, що Сполучені Штати Америки вже понад місяць не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Як зазначає видання The Times, Британія хоче досягти консенсусу ще з кількома союзниками для того, щоб дозволити Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow. Для цього більше місяця тому до США було направлено відповідний запит, але відповіді так і не надійшло.

За словами джерела видання, таке питання "застрягло в американській системі". Інший співрозмовник журналістів в уряді Британії розповів, що дискусії щодо Storm Shadow із союзниками продовжуються. Ще одне джерело назвало таке зволікання "рутинним процесом у США".

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Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главреда

Неназваний чиновник уряду розповів The Times, що Британія не звинувачує США в затримці. За його словами, такі зміни у політиці потребують часу.

Тимчасовий повірений у справах США у Британії Метью Палмер у свою чергу запевнив в інтерв'ю The Times, що питання українських ударів по території Росії не потребує схвалення США. Рішення ухвалює виключно Лондон.

Водночас британські військові припускають, що США "тягнуть час", щоб оцінити наслідки української операції на території Росії, перш ніж приймати рішення.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні. Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів, який надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби.

США можуть передати Україні рідкісні ракети на 400 км. Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16. Це ще більше посилить бойову міць авіації ЗСУ.

У США розкрили, як Україні добитися перелому у війні. Військова операція в Курській області підняла бойовий дух українців, але для перелому у війні Заходу слід ухвалити потрібні рішення, пишуть журналісти Рolitico. Для перелому у війні необхідно прискорити постачання Україні сучасних озброєнь.

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