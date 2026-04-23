Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — поранені

Анна Ярославська
23 квітня 2026, 06:53
Одна людина досі не виходить на зв'язок.
Атака на Дніпро
Атака на Дніпро: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Росія атакувала Дніпро
  • Загорілася багатоповерхівка, пожежа охопила кілька квартир
  • Загинули дві людини, постраждали – вісім, серед них двоє дітей

У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Двоє людей загинули, ще вісім – отримали поранення.

Ворог влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, пожежа охопила кілька квартир.

відео дня

Як спочатку повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, семеро людей поранені в результаті атаки росіян на Дніпро. З них двоє – діти. Зокрема, постраждали дівчатка 9 і 14 років. Дітей доставили до лікарні.

Госпіталізовано також трьох дорослих. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Жінки 62 та 68 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — поранені
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Вранці стало відомо, що збільшилася кількість постраждалих у результаті нічної атаки росіян на Дніпро. За словами Ганжі, двоє людей загинули, вісім – отримали поранення. Одна людина досі не виходить на зв'язок.

Ганжа також повідомив, що 40 БПЛА ворога були знищені минулої ночі над Дніпропетровською областю підрозділами ПВК "Схід".

  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 23 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, вранці 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро — у місті пролунали вибухи. Сталося кілька пожеж. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба уточнив, що російські окупанти завдали удару безпілотником по залізниці в Запорізькій області. В результаті атаки є загиблий та поранений.

Також у ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини України війна Росії та України
Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — поранені

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини Сум
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти