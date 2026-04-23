Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — поранені

Одна людина досі не виходить на зв'язок.

Атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Росія атакувала Дніпро

Загорілася багатоповерхівка, пожежа охопила кілька квартир

Загинули дві людини, постраждали – вісім, серед них двоє дітей

У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Двоє людей загинули, ще вісім – отримали поранення.

Ворог влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, пожежа охопила кілька квартир.

Як спочатку повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, семеро людей поранені в результаті атаки росіян на Дніпро. З них двоє – діти. Зокрема, постраждали дівчатка 9 і 14 років. Дітей доставили до лікарні.

Госпіталізовано також трьох дорослих. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Жінки 62 та 68 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Вранці стало відомо, що збільшилася кількість постраждалих у результаті нічної атаки росіян на Дніпро. За словами Ганжі, двоє людей загинули, вісім – отримали поранення. Одна людина досі не виходить на зв'язок.

Ганжа також повідомив, що 40 БПЛА ворога були знищені минулої ночі над Дніпропетровською областю підрозділами ПВК "Схід".

Як писав Главред, вранці 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро — у місті пролунали вибухи. Сталося кілька пожеж. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба уточнив, що російські окупанти завдали удару безпілотником по залізниці в Запорізькій області. В результаті атаки є загиблий та поранений.

Також у ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

