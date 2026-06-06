"Це не кохання": Інна Мірошниченко зробила відверте зізнання щодо шлюбу

Коротко:
- Що сказала блогерка
- Яким фото вона поділилася
Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченкоподілилася несподіваним зізнанням щодо своїх стосунків із телеведучим Тимуром Мірошниченком.
Відповідне зізнання вона зробила на своїй сторінці в Instagram.
Глибока Інна опублікувала красиве і дуже естетичне фото. Там вона сидить на колінах у свого чоловіка Тимура. "Це не кохання. Це щось інше", - написала блогерка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, ранішепринцеса Уельськарозповіла про фізичні, емоційні та психологічні зміни, які можуть відбутися в результаті лікування раку, під час свого візиту до спеціалізованого центру в четвер.
Напередодні також стало відомо про те, що в терористичній Росії продовжують скандалити родички поета Василя Шукшина - сестри Ольга та путіністка Марія. То дві його дочки не можуть поділити спадщину та спадщину, то сваряться через матір, і ось тепер — новий виток.
Вас також може зацікавити:
- Рік не підпускав: Мірошниченко поділилася зворушливими кадрами з прийомним сином
- З ким Україна дивитиметься Євробачення 2026: у Мірошниченко з'явилася зіркова підмога
- Сильно розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву
Про особу: Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко — український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред