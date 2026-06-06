"Це не кохання": Інна Мірошниченко зробила відверте зізнання щодо шлюбу

Інна Мірошниченко поділилася зворушливим знімком і розповіла про свої стосунки.

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Інна Мірошниченко поділилася ніжним фото Тимура Мірошниченка / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Коротко:

Що сказала блогерка

Яким фото вона поділилася

Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченкоподілилася несподіваним зізнанням щодо своїх стосунків із телеведучим Тимуром Мірошниченком.

Відповідне зізнання вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Глибока Інна опублікувала красиве і дуже естетичне фото. Там вона сидить на колінах у свого чоловіка Тимура. "Це не кохання. Це щось інше", - написала блогерка.

Інна Мірошниченко написала про свого чоловіка / Фото Instagram/_inna_mi_

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Про особу: Тимур Мірошниченко Тимур Мірошниченко — український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

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