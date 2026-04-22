Вибухи у Запоріжжі: Росія атакувала інфраструктуру, є загиблий та поранений

Федоров попереджав про загрозу з боку БПЛА та КАБів. Також фіксувалася загроза з боку балістичних ракет.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-na-zaporozhe-rf-atakovala-infrastrukturu-est-zhertva-i-ranenyy-10758575.html Посилання скопійоване

Росія завдала удару по Запорізькій області — що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Запорізька ОВА

Коротко:

Вранці Росія завдала удару по Запорізькій області

Під атакою опинилася транспортна інфраструктура

Загинула одна людина, ще одна поранена

Вранці в середу, 22 квітня, російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Відомо про загиблого та одного пораненого. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"В результаті ворожого удару по транспортній інфраструктурі одна людина загинула. Ще одна людина отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Варто зазначити, що Федоров попереджав про загрозу безпілотників і КАБів для Запорізької області.

Станом на 09:05 голова ОВА заявляв про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

Впродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 124 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя / t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 21 квітня країна-агресор РФ атакувала дронами Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. Є постраждалі.

У ніч на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Також російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів. Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Вранці 9 квітня російська армія атакувала Запорізький район. Окупанти завдали щонайменше вісім ударів. Є жертви та постраждалі. У селищі Балабіно пошкоджено приватні будинки. Одна людина загинула, четверо — отримали поранення.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред