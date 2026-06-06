В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч: яка ціна на сьогодні

Виробникам стає дедалі складніше утримувати колишні ціни, оскільки купівельна активність знижується, а обсяги продукції зростають.

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Оприлюднено нові ціни на помідори / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Тепличні господарства реалізують помідори по 90–130 грн/кг

Рік тому в цей же період ціни на помідори були приблизно на 37% нижчими

На українському ринку спостерігається зниження цін на помідори. Причиною стало збільшення пропозиції: у продаж активно надходять томати нового врожаю з літніх тепличних господарств.

Експерти проекту EastFruit відзначають, що виробникам стає все складніше утримувати колишні ціни, оскільки купівельна активність знижується, а обсяги продукції зростають.

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Зараз великі тепличні господарства реалізують помідори за ціною 90–130 гривень за кілограм. У порівнянні з кінцем минулого тижня вартість знизилася в середньому на 15%.

Аналітики підкреслюють, що така динаміка характерна для початку томатного сезону. При цьому рік тому в цей же період ціни на помідори були приблизно на 37% нижчими за нинішні.

Скільки коштують помідори в супермаркетах

У мережі томати продаються за акційною ціною 99,90 грн за кілограм.

Ціна становить 113,89 грн/кг зі знижкою.

Ціни на помідори починаються від 116 гривень за кілограм.

/ Інфографіка: Главред

Економіст розповів про ризик чергового подорожчання

У найближчі тижні українці можуть зіткнутися з новою хвилею зростання цін на продукти харчування. Експерти пов'язують такий ризик з можливими труднощами у сфері поставок палива, що може призвести до подорожчання транспортування товарів і збільшення логістичних витрат.

Економіст Зіновій Свереда зазначає, що перші зміни цінників можуть стати помітними вже найближчим часом. На його думку, додатковий тиск на ринок чинить залежність України від імпортних енергоносіїв, вартість яких формується під впливом ситуації на світових ринках.

У разі подальшого зростання цін на енергоресурси це може позначитися на собівартості продукції і, як наслідок, на цінах для кінцевих споживачів.

Зростання цін на продукти - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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