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Потужні удари дронів: уражена база Балтфлоту, підірвано ракетний арсенал РФ

Олексій Тесля
6 червня 2026, 16:24
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Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про знищення бази Балтійського флоту "Кронштадт".
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Завдано потужних ударів по об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Уражена нафтобаза "Петергофська" в Ленінградській області
  • Нанесено удар по нафтовому терміналу "Несте"
  • Також завдано удару по базі Балтійського флоту "Кронштадт"

Сили оборони України завдали удару по ряду важливих військових і логістичних об'єктів російських окупаційних військ 5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року.

"Знищено нафтобазу "Петергофська" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано влучання, вибух і загоряння на об’єкті", – йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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За інформацією військових, також завдано удару по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано загоряння в районі терміналу, результати удару уточнюються.

За повідомленням, термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий обсяг зберігання – 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

Крім того, уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Велика Іжора, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано вибухи на території об'єкта, вторинну детонацію та пожежу.

Повідомляється, що Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту підрозділу противника в Бєлгородській області РФ та складу матеріально-технічних засобів у Луганській області.

Уражені також пункти управління БПЛА противника в Донецькій, а також у Запорізькій областях.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу противника в Донецькій, Харківській, а також Курській областях.

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/ Генштаб

Подробиці ударів по об'єктах РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження бази Балтійського флоту "Кронштадт" у Ленінградській області (Росія).

"Вночі на 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ вразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга. Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано загоряння", – йдеться в повідомленні ССО.

Зазначається, що на базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

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/ ССО

Потужний удар по корвету РФ: деталі

Успішна атака на російський корвет "Бойкий" стала відчутним ударом по можливостях Балтійського флоту РФ і вкотре підтвердила здатність України вражати військові цілі на значній відстані від своїх кордонів.

В інтернеті з'явилися кадри, що демонструють наслідки удару по кораблю. За наявною інформацією, операція була проведена 3 червня 2026 року бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

Дрон Лютий инфографика
/ Инфографика: Главред

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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