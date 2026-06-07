Астронавти NASA готуються до термінової евакуації з МКС: у чому причина

Причиною занепокоєння стали розбіжності між представниками США та Росії щодо джерела розгерметизації.

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МКС виведуть з орбіти / NASA

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Екіпаж NASA був змушений перейти в режим підвищеної готовності

Проблема витоку повітря на станції спостерігається вже кілька років

На тлі посилення витоку повітря на Міжнародній космічній станції екіпаж NASA був змушений перейти в режим підвищеної готовності та тимчасово сховатися всередині пристикованих кораблів, готуючись до можливої екстреної евакуації.

Причиною тривоги стали розбіжності між представниками США та Росії щодо джерела розгерметизації та способів ремонту, пише Daily Mail.

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Під час спроб локалізувати проблему російські фахівці приступили до розкриття ділянки конструкції з використанням інструментів, включаючи пилу, припускаючи, що саме там знаходиться витік.

У відповідь на ситуацію екіпаж місії NASA Crew-12, до складу якої входять астронавти зі США, Франції та Росії, отримав наказ перейти до космічного корабля SpaceX Dragon і одягнути скафандри. До них приєднався ще один астронавт NASA.

Проблема витоку повітря на станції спостерігається вже кілька років і пов'язана, зокрема, зі старінням російських модулів, частина яких була створена ще в 1980-х роках. За даними джерел, інтенсивність витоку останнім часом збільшилася, що посилило занепокоєння фахівців і призвело до обговорення ризику серйозної аварії.

Раніше NASA вже відносило цю ситуацію до числа найбільш критичних технічних проблем станції. У екстреному порядку екіпаж неодноразово переводився в режим готовності до евакуації, а корабель Dragon розглядався як основний рятувальний варіант у разі повної розгерметизації.

Незважаючи на інцидент, обидві сторони продовжують моніторинг ситуації та пошук причин пошкоджень. У разі подальшого погіршення ситуації передбачено сценарій швидкої евакуації екіпажу та повернення на Землю.

На тлі подібних інцидентів знову піднімається питання про поступове виведення МКС з експлуатації. Згідно з поточними планами, станція має бути зведена з орбіти близько 2030 року з використанням спеціального апарату для контрольованого сходження з орбіти.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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