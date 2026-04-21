Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

Інна Ковенько
21 квітня 2026, 10:41
Українські військові вже працюють над протидією таким загрозам.
Ігнат розповів, як РФ вдосконалила "Шахеди" для керування в реальному часі / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ для керування дронами в реальному часі використовує mesh-мережі
  • Такими дронами Росія аткує рухомі цілі, зокрема авто, МВГ та навіть потяги
  • Українські військові вже працюють над протидією таким загрозам

Війська РФ постійно вдосконалюють засоби повітряного нападу, зокрема застосовують mesh-мережі, що дозволяють операторам у режимі реального часу керувати дронами з території РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, раніше маршрути, швидкість та висота польоту ракет і "Шахедів" програмувалися заздалегідь - з урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Тепер же ворог використовує нові канали управління.

Що таке mesh-мережа

"Mesh-мережа - це коли безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами, тобто передають сигнал один від одного. Оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі, направляти його на той чи інший об’єкт", - пояснив Ігнат.

Він додав, що вже фіксувалися випадки, коли дрони типу "Шахед" і "Гербера" цілеспрямовано керувалися оператором та атакували рухомі цілі - автомобілі, мобільні вогневі групи, а також потяги.

Атака на будинок Сергія Бескрестнова

Коментуючи нещодавню атаку на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, Ігнат зазначив, що "нічого не можна виключати, враховуючи, що не вперше навіть публічні люди постраждали від російської атаки".

"Те, що вчора сталося із Сергієм, дійсно теж чергове підтвердження, що не лише противник, як вони заявляють, атакує якісь там об’єкти, які хоче уразити, а й житлові будинки - як багатоквартирні, так і приватні - стають об’єктом терористичних атак ворога", - сказав Ігнат.

Керування дронами через мобільні мережі

За його словами, ворог намагається використовувати й інші технології, зокрема мобільні мережі та обладнання зі SIM-картами. За його словами, були випадки, коли росіяни намагалися реєструвати термінали Starlink через українських громадян, щоб отримати доступ до каналів зв’язку.

Ігнат додає, що ефективність таких рішень оцінити складно, але очевидно, що противник постійно вдосконалюється і шукає нові способи атакувати Україну. При цьому безпілотники можуть суттєво відрізнятися за внутрішнім оснащенням, навіть якщо зовні виглядають однаково.

Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам - у небі з’явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених із дешевих матеріалів на кшталт полістиролу чи пінопласту.

Раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Реклама

