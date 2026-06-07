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"Не зважаю": невпізнанна Мартиновська зробила заяву щодо зовнішності

Христина Трохимчук
7 червня 2026, 10:41
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Суддя "Мастер Шеф" відреагувала на критику своїх змін.
Як змінилася Ольга Мартиновська
Як змінилася Ольга Мартиновська / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Мартиновська показала результати після косметологічних процедур
  • Як вона відповіла хейтерам

Суддя популярного кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська відреагувала на критику в Threads, пов'язану з її зовнішнім перетворенням. У своєму Instagram знаменитість прямо відповіла хейтерам.

Нещодавно в мережі з'явилися фото кулінарки до і після косметологічних процедур. Мартиновська хотіла виглядати свіжо і доглянуто в кадрі, і для цього їй зробили цілий комплекс різних втручань.

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Ольга Мартиновська та її зміни
Ольга Мартиновська та її зміни / фото: instagram.com, anacosma_clinic

"У програмі поєднали апаратні методики, ін'єкційні процедури та підтримку організму зсередини: SMAS-ліфтинг Альтера, RF-ліфтинг Double Tite, Derma Genesis, полімолочна кислота Juvelook, екзосоми, біоревіталізація Profhilo, делікатне збільшення губ, крапельниці", — написали фахівці.

Багато користувачів засумнівалися в можливості таких радикальних змін і запідозрили зірку в пластичній хірургії. Під публікацією припустили, що феноменальний результат — це робота хірургів. Також коментатори звернули увагу на губи знаменитості, які виглядали більшими, ніж зазвичай. Ольга не стала мовчати і прямо відповіла на всі закиди.

Ольга Мартиновська та її зміни
Ольга Мартиновська змінила зовнішність / фото: instagram.com, anacosma_clinic

"У Threads не сиджу і не зважаю на мізерних коментаторів. Дякую дівчатам за підтримку і тверезий розум. Якщо коротко — два роки процедур, жодної операції не було. Догляд, харчування. Якби ще й стресу не було", — висловилася Мартиновська.

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Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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