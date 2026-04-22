РФ вдарила по залізниці, є загиблий та поранений - Кулеба

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2026, 09:41
Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Ліве.
удар по железной дороге
РФ вдарила по залізниці у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Олексій Кулеба

  • РФ ударила по залізниці в Запорізькій області
  • Внаслідок атаки загинула людина

Російські окупанти вдарили безпілотником по залізниці в Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблий та поранений. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під ударом опинилась залізнична станція Запоріжжя-Ліве. Під атакою був сортувальний парк. У момент удару на колії був поїзд з електровозом.

"Смертельно травмовано помічника машиніста. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Машиніста госпіталізовано до лікарні", - наголосив Кулеба.

Також росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси, внаслідок чого утворилась пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак були пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об'єкти портових операторів.

"Черговий доказ тероризму, Росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі", - йдеться у повідомленні.

  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 22 квітня 2026 Фото: ДСНС

Як писав Главред, в ніч на 21 квітня країна-агресор РФ атакувала дронами Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. Є постраждалі.

У ніч на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Також російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів. Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

