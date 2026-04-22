РФ вдарила по залізниці, є загиблий та поранений - Кулеба

Росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Ліве.

РФ вдарила по залізниці у Запорізькій області

Російські окупанти вдарили безпілотником по залізниці в Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблий та поранений. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під ударом опинилась залізнична станція Запоріжжя-Ліве. Під атакою був сортувальний парк. У момент удару на колії був поїзд з електровозом.

"Смертельно травмовано помічника машиніста. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Машиніста госпіталізовано до лікарні", - наголосив Кулеба.

Також росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси, внаслідок чого утворилась пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак були пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та об'єкти портових операторів.

"Черговий доказ тероризму, Росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі", - йдеться у повідомленні.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

