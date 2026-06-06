"Це проблема": Росія пішла на прорив, у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Ситуація в зоні відповідальності українських сил залишається напруженою і постійно змінюється, наголосив Віктор Трегубов.

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Розкрито подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

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Найактивніші бойові дії зараз спостерігаються в районі Лимана

Більш складною залишається ситуація на східному березі річки Оскол

На Волчанському напрямку спостерігається пожвавлення бойових дій

Російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Однак, як заявив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини", значних результатів противник поки що не досяг.

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За його словами, ситуація в зоні відповідальності українських сил залишається напруженою і постійно змінюється. "Росіяни дійсно намагаються знайти, з якого боку ще можна зайти. Але тут вони теж обмежені географією", – зазначив Трегубов.

Що відбувається на Лиманському напрямку

Найактивніші бойові дії зараз спостерігаються в районі Лимана. Спікер підкреслив, що ця ділянка має важливе значення для російських планів, пов'язаних зі спробами просуватися в бік Слов'янська та Краматорська.

"Але там вони взагалі не просуваються. Там вони просто гинуть біля вибудуваної лінії оборони", – підкреслив Трегубов.

Ситуація біля Куп'янська

Більш складною залишається ситуація на східному березі річки Оскол у районі Куп'янська. За словами речника, російські сили нарощують там угруповання і активно застосовують підрозділи безпілотних систем для ударів по українських логістичних маршрутах.

"У першу чергу, якщо ми говоримо про східний берег річки Оскол. Там росіяни дуже активно тиснуть. Там вони збирають сили і там вони намагаються сконцентрувати велику кількість своїх підрозділів безпілотних систем для того, щоб наносити удари по нашій логістиці. Це, в принципі, зараз є проблемою. Але це проблема, з якою ми боремося", – додав Трегубов.

Він також повідомив, що спроби російських підрозділів прорватися безпосередньо до Куп'янська не мали успіху.

"Намагалися йти через Голубівку, намагалися йти трохи західніше Голубівки і зачепитися за околиці міста, але не вдалося", – додав речник.

/ Главред

Вовчанськ залишається під контролем України

На Вовчанському напрямку спостерігається певне пожвавлення бойових дій, проте кардинальних змін на лінії фронту не відбулося. Трегубов нагадав, що захоплення Вовчанська було одним із ключових завдань російських військ у рамках планів щодо створення вздовж кордону так званої "зони контролю".

"Вовчанськ був одним із перших напрямків, де вони почали активно наступати. Але результатом стало, якщо й створення цієї зони контролю, то не на 20, а максимум на 5 км углиб", – сказав Трегубов.

За його словами, місто практично повністю зруйноване в результаті бойових дій, проте повністю встановити над ним контроль російські війська так і не змогли. Українські підрозділи продовжують утримувати частину міської території.

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку

На Великобурлуцькому напрямку, за словами спікера, російські підрозділи відмовилися від активного наступу і зосередилися на утриманні наявних позицій.

"І намагаються якось заритися та укріпитися, тому що їм там в останній місяць не щастило настільки, що під їхнім контролем залишилося одне селище", – уточнив Трегубов.

У США повідомили про нові тенденції на фронті

Американська розвідка фіксує зміни в ситуації на лінії бойового зіткнення, що свідчать про просування українських сил на окремих напрямках.

Про це заявив член Комітету з розвідки Палати представників США Джим Хаймс. За його словами, на ряді ділянок фронту російські війська можуть найближчим часом перейти від наступальних дій до оборони.

Він зазначив, що останні дані вказують на поступову зміну обстановки на користь України на деяких напрямках, що відбивається в оцінках американських розвідувальних структур.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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