Секрет припинення війни в Україні розкрито: одне рішення може змінити все

Переговори про припинення війни необхідно винести на рівень постійних членів Ради Безпеки ООН, вважає Ігор Чаленко.

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Китай і США можуть зайняти чітку позицію щодо припинення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Чаленка:

Найбільші держави можуть дати однозначні сигнали

Переговори необхідно підняти до формату постійних членів РБ ООН

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що спільна позиція США та Китаю може змусити РФ припинити війну в Україні.

"Якщо ці дві найбільші держави дадуть однозначні сигнали, це може спрацювати. Підкреслюю: однозначні сигнали, тому що Китай дуже любить говорити завуальовано, і Сі так само часто говорить", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, переговори про припинення війни необхідно підняти до формату постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Зверніть увагу: Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, Китай — це постійні члени Радбезу. Це могло б допомогти закріпити результати подальших переговорів на високому рівні та надати процесу, як люблять говорити китайці, легітимності", — переконаний він.

Співрозмовник зазначив, що якщо буде однозначна позиція і Штатів, і Китаю щодо завершення російсько-української війни, тоді це змусить Путіна де-факто відступити.

"Додатково нагадаю, що неофіційна співпраця Штатів і Китаю вже була — у питанні ядерної зброї восени 2022 року, коли росіяни планували застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Навіть мета була — Яворівський полігон. Але саме завдяки спільній позиції Пекіна і Вашингтона цього вдалося уникнути. Це демонструє, що співпраця двох найбільших столиць світу зараз цілком могла б привести до потрібного деескалаційного результату", — додав Чаленко.

/ Інфографіка: Главред

Геополітична партія: погляд експерта на Китай і США

Журналіст Вадим Денисенко зазначає, що Китай у протистоянні зі США не прагне до повної перемоги Росії або її повної поразки. На його думку, Пекін зацікавлений у тому, щоб Москва залишалася ослабленою і поступово зміщувала свій фокус на схід.

Денисенко припускає, що для Китаю найбільш вигідним сценарієм був би такий результат, за якого і Україна, і Росія могли б демонструвати власні успіхи, зберігаючи стратегічну гнучкість.

Експерт також підкреслює, що сучасна глобальна політика все частіше будується на тимчасових альянсах і гнучких угодах. У майбутньому, вважає він, США і Китай будуть змушені шукати точки взаємодії, розглядаючи українську кризу як елемент ширшої європейської стратегії.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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