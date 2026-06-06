"Фанатик у Кремлі": Сібіга жорстко припечатав Путіна за відмову від переговорів

Міжнародний тиск на Москву буде лише посилюватися, заявив глава МЗС.

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Андрій Сибіга прокоментував позицію РФ щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: Главред

Головне із заяв Сибіги:

Путін упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни

Втрати РФ на полі бою будуть тільки зростати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський лідер Володимир Путін, на його думку, упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни, відмовившись від ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів.

Як він написав у соцмережі X, таке рішення не покращує становище Росії, а лише погіршує його. Він вважає, що надалі наслідки для РФ ставатимуть дедалі важчими.

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"Втрати на полі бою будуть зростати. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка все глибше занурюватиметься в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення", — написав міністр.

Він також зазначив, що на території Росії, за його словами, не залишиться безпечних зон, захищених від довгострокового санкційного та іншого тиску, включаючи удари, а інтенсивність атак буде зростати.

Крім того, Сібіга підкреслив, що міжнародний тиск на Москву буде тільки посилюватися — зокрема за рахунок заморожених активів, обмежень на пересування та притягнення до відповідальності за скоєні злочини.

За його словами, все це відбувається через те, що "фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі за будь-яку ціну" і готовий жертвувати майбутнім своєї країни та життями людей "заради своїх божевільних помилок".

"Все це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх наївних сподівань на швидкий крах України, ослаблення підтримки з боку партнерів або зниження тиску на Росію", – йдеться у публікації.

На завершення глава МЗС України зазначив, що Росія все одно буде змушена шукати дипломатичне рішення, однак умови для неї виявляться значно гіршими.

"Відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України", – підсумував він.

Експерт визначив умови для початку мирних переговорів

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, якщо найближчим часом між Києвом і Москвою не розпочнеться повноцінний мирний діалог, Україні доведеться чекати наступного сприятливого моменту для переговорів. За його оцінкою, така можливість може з'явитися лише після завершення весняно-літнього наступу російських військ. Експерт також зазначив, що наступним шансом може стати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує свої дії з цього питання на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. В іншому випадку країну може чекати важка зима, а переговорний процес, швидше за все, перенесеться на весну наступного року.

Переговори про мир - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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