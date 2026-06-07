"Навіщо одружуватися": Нікітін здивував зізнанням про роман з Білик

Юрій Нікітін озвучив свою головну умову для шлюбу.

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Юрій Нікітін та Ірина Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Нікітін, Ірина Білик

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Юрій Нікітін розповів про стосунки з Іриною Білик

Чому зіркова пара не одружилася

Відомий український продюсер Юрій Нікітін здивував зізнанням про стосунки з Іриною Білик. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розкрив, чому так і не одружився зі співачкою.

За словами Нікітіна, головною умовою для укладення офіційного шлюбу для нього була наявність спільних дітей. Без цієї обставини, на думку продюсера, весілля не має сенсу.

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Юрій Нікітін та Ірина Білик у молодості / instagram.com, Ірина Білик

"Для мене офіційне одруження — тоді це було щось таке дивне. Я не розумів, навіщо, коли немає дітей. Коли є діти — зрозуміло. А коли немає дітей — на що це впливає? Я не розумів, що вирішує штамп у паспорті, крім якихось побутових моментів. Якщо немає таких суперечок, то навіщо одружуватися?", — заявив Юрій.

Продюсер згадав, що бачив невдалі приклади шлюбів у своїй родині, тому не поспішав із пропозицією руки і серця. Також важливою обставиною була зайнятість артистів. Юрій зізнався, що вони з Білик обговорювали ймовірність появи дітей у їхньому союзі, але цьому так і не судилося збутися.

Ірина Білик зараз / фото: instagram.com, Ірина Білик

"У нас були розмови про дітей... Але не так, що вона говорила, що хоче дитину, а я забороняю. Це були не про це розмови, а просто гіпотетично", — висловився Нікітін.

Юрій Нікітін та Ірина Білик — особисте життя

Юрій Нікітін та Ірина Білик були однією з найяскравіших і найвпливовіших пар українського шоу-бізнесу 90-х років. Їхній роман тривав близько восьми років, протягом яких Нікітін не тільки залишався коханим співачки, а й виступав у ролі її продюсера. Незважаючи на те, що пара зрештою розлучилася, вони змогли зберегти теплі дружні стосунки та продовжили багаторічне партнерство.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у своєму новому інтерв'ю знаменитий продюсер Юрій Нікітін відверто поділився подробицями офіційного розставання зі співачкою Ольгою Горбачовою. Музичний діяч зізнався, що шлюборозлучний процес затягнувся.

Також виконавиця Міла Нітіч поділилася особистою драмою, відверто розповівши про пережитий викидень на ранньому терміні. Співачка зізналася, що втрата дитини не пройшла безслідно і спровокувала серйозні ускладнення зі здоров'ям.

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Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін — український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та групи KAZKA, у минулому — Ірини Білик, груп НеАнгели та NikitA.

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