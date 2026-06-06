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"Це катастрофа": Лукашенко заговорив про участь у війні проти України

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2026, 17:09
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Олександр Лукашенко стверджує, що хоче миру.
'Це катастрофа': Лукашенко заговорив про участь у війні проти України
Лукашенко не буде відправляти армію на війну проти України / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Що відомо:

  • Лукашенко зробив нову заяву щодо війни в Україні
  • Білорусь обіцяє не втручатися в справи України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв не відправляти білоруську армію на війну проти України. Про це він заявив під час виступу у Гродно на відкритті 15-го Фестивалю національних культур.

Він заявив, що не є співучасником агресії та готовий до перемовин із Заходом. Лукашенко стверджує, що ві прагне миру, як і білоруський народ.

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"Ми не маємо наміру з ким-небудь воювати — ми прагнемо лише дружби. Ми не маємо наміру йти на війну – ми хочемо бути мирними людьми. Ми хочемо жити в мирі. Ми зробимо все заради миру. Адже війна — це катастрофа", - сказав Лукашенко.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з Білорусі - ДПСУ

Як повідомляв Главред з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченко, РФ та Білорусь регулярно проводять військові навчання. Водночас активність на білоруській території поки не свідчить про формування масштабного ударного угруповання біля кордонів України.

Водночас Білорусь може вдатись до провокацій в напрямку Києва та західних регіонів України, як це було в 2022 році, каже він.

"Станом на зараз, якщо говорити про російські війська, до прикладу, на території Білорусі, вони не є в такій великій кількості. Росія не перекинула туди додаткових якихось підрозділів, щоб загрозу для нашої країни можна було оцінювати як та, яка зростає. Але, знову ж таки, зростає загроза нашій країні через те, що Росія зараз більш активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни проти нашої країни на боці Росії", - попередив він.

Заяви Лукашенка - останні новини

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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