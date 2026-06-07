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Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло

Руслана Заклінська
7 червня 2026, 07:32оновлено 7 червня, 08:14
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Повітряна тривога в регіоні тривала протягом усієї ночі через загрозу різних видів ворожого озброєння.
Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло
Удар по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ атакувала Запоріжжя
  • Один із районів частково залишився без електропостачання
  • Внаслідок атаки на передмістя загинув 56-річний водій маршрутки

У ніч на 7 червня російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку один із районів міста частково залишився без електропостачання. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала протягом усієї ночі. Існувала загроза удару безпілотників, балістичних ракет та КАБів.

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Внаслідок атаки один із районів Запоріжжя частково залишився без електропостачання. Наразі енергетики працюють над відновленням електрики для споживачів.

Згодом Федоров повідомив про повторний удар по місту.

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Сталася пожежа. На місце направлені екстрені служби", - повідомив керівник ОВА.

На місце події оперативно прибули рятувальники та інші екстрені служби. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

В ДСНС близько 07:00 повідомили, що внаслідок російської атаки на передмістя Запоріжжя загинув водій маршрутного мікроавтобуса. Окупанти завдали удару БПЛА по передмістю обласного центру.

"Попередньо, внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється", - розповіли рятувальники.

Росія атакувала обласний центр: вирує пожежа, частково зникло світло
БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ копіює українську тактику ударів дронами - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що російські окупаційні війська намагаються копіювати тактику українських ударів по логістиці та почали атакувати дронами трасу між Сумами і Харковом.

За його словами, ворог із початку місяця здійснює удари по транспортному сполученню між регіонами. Для атак обрано ділянку поблизу Богодухова, приблизно за 20 км від кордону.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - зазначив він.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Постраждали батько та 10-річний син. За даними ОВА, безпілотник вибухнув поблизу торгового центру, є руйнування та пожежі в житловому будинку.

У ніч на 6 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, випустивши 272 ударні безпілотники різних типів та дрони-імітатори. Атака спричинила пошкодження одразу в кількох регіонах України.

Як повідомляв Главред, 5 червня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків, застосувавши ракети та 216 дронів.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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