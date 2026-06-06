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Дрони ССО взяли під вогневий контроль сухопутний коридор окупантів у Криму

Віталій Кірсанов
6 червня 2026, 17:29
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Ударні дрони спецпризначенців систематично знищують ворожу техніку та руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь – Чонгар.
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
  • Істотно ускладнено доставку палива на півострів

Оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму.

Про це повідомляє 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

відео дня

Зокрема, оператори безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 3-го окремого полку ССО встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного шляху, яким окупаційні війська прямують до тимчасово окупованого Криму.

Ударні дрони спецпризначенців системно знищують ворожу техніку та руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь – Чонгар.

"В результаті успішних дій наших підрозділів вже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів. Це лише початок. Продовження буде!", - зазначають у Силах спеціальних операцій.

Дрони ССО взяли під вогневий контроль сухопутний коридор окупантів у Криму

Переглянути відео можна тут

Можливі сценарії звільнення Криму

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що окупований півострів Крим є найважливішим місцем у російсько-українській війні.

За його словами, Україна повинна продовжувати наносити удари по аеродромах, залишкам флоту, логістиці та іншим задіяним у війні об'єктам, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися і Крим не приносить їм ніякої користі.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза… до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", – підкреслив він.

Дрони ССО взяли під вогневий контроль сухопутний коридор окупантів у Криму
Інфографіка: Главред

Знищення логістики окупантів

Як повідомляв Главред, бійці Третього армійського корпусу завдали серії ударів по логістиці російських окупаційних військ на ВОТ Луганщини. Операція охопила території аж до пункту пропуску "Ізварине".

Також у ГУР заявили про знищення техніки та блокування сухопутного коридору до Криму на півдні України, що призвело до серйозних проблем із постачанням палива для окупаційних військ.

В ніч на 4 червня Сили безпілотних систем ЗСУ вразили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго

3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго (в/ч А0680) — це елітне військове формування у складі Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

Пункт постійної дислокації підрозділу знаходиться в місті Кропивницький.

Полк веде свою історію від 10-ї окремої бригади спецназу, створеної в 1962 році. У вересні 2000 року підрозділ реорганізували в 3-й окремий полк. З 2016 року він офіційно увійшов до складу створених Сил спеціальних операцій.

Назву на честь правителя Київської Русі князя Святослава Храброго полк отримав указом президента України 22 серпня 2018 року.

Полк бере активну участь у бойових діях на найбільш критичних напрямках (Донецька, Луганська області, південь України). Оператори полку ефективно використовують сучасні ударні БПЛА та засоби розвідки для руйнування логістики та знищення техніки противника.

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