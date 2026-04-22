Росія завдала удару по Дніпру, у місті спалахнули пожежі: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БПЛА. Також фіксувалася загроза застосування балістичної зброї.

У Дніпрі пролунали вибухи: перші наслідки

Коротко:

Дніпро опинився під атакою РФ

У місті пролунали вибухи

Виникло кілька пожеж

За попередніми даними, постраждалих немає

Вранці в середу, 22 квітня, російська окупаційна армія атакувала Дніпро — у місті пролунали вибухи. Подробиці удару розкрив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Сталося кілька пожеж.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців Дніпропетровщини про рух БПЛА на Дніпро з півдня. Також повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено. Понад 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

"Росіяни цілили по Дніпру. Пошкоджені житлові будинки та авто", - повідомив Ганжа.

Під ударом була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Горіло авто. Понівечена інфраструктура.

Люди не постраждали.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Як писав Главред, сьогодні вранці російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Відомо про загиблого та одного пораненого.

Шахеди - що про них відомо

Як писав Главред, у ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Травми отримала 29-річна жінка. Зараз медики надають їй необхідну допомогу. Жінка 22 років і чоловік 65 років перебувають на амбулаторному лікуванні.

26 березня Росія атакувала Дніпро "Шахедами". Спочатку в місті лунали вибухи, пов'язані з роботою ППО. Однак також зафіксовано влучання. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерхову будівлю.

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси. Київ був під ударом балістики та дронів.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

