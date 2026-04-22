Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

Юрій Берендій
22 квітня 2026, 21:49оновлено 22 квітня, 22:26
Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів та прийому американських посередників, але наголосив, що зустрічі мають мати конкретний результат.
Пєсков підтвердив готовність Путіна до переговорів із Зеленським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським
  • Пєсков звинуватив Україну в нібито не готовності до завершення війни

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, ці переговори мають відбутись для фіналізації домовленостей. Про це заявив речник кремлівського диктатора в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Головне — визначення мети зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості", — сказав Пєсков.

За словами речника російського диктатора, з боку Києва нібито немає політичної готовності до врегулювання конфлікту.

Водночас він повідомив, що Росія нібито готова в будь-який момент, у тому числі найближчим часом, прийняти американських переговорників, які беруть участь у контактах щодо України.

"Ця зустріч може відбутися навіть завтра. Ми завжди раді бачити тут наших американських друзів", — заявив він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати переговори на найвищому рівні — між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти проведенню таких перемовин. Він зазначив під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі, що Туреччина підтримує ідею саміту за участю лідерів України та Росії.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, яка може відбутися на Близькому Сході, в Європі або у Сполучених Штатах.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Кремль мирне врегулювання Дмитро Пєсков новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49Війна
Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:39Війна
Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

21:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

Останні новини

21:49

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49

Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка врятує ваші продукти

21:39

Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:34

Ніякі не "піони": як правильно назвати ці розкішні квіти українською

21:03

Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
20:55

У які дні народжуються найвірніші друзі: ніколи не кинуть у біді

20:38

Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

20:36

Солодкі та великі: коли найкраще сіяти кавуни у відкритий ґрунт у 2026 році

19:53

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Реклама
19:45

Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

19:45

Магія червоних ягід: чому горобина була обов’язковим оберегом української оселі

19:33

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:27

ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

19:24

Свекруха — копія Памели Андерсон: Інна Мірошниченко вразила новими фото

19:21

"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:10

Математика війни: Андрусів пояснив, хто отримує мільярди від конфліктуПогляд

19:06

На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

18:57

Ворог відволікає увагу: експерт назвав два ключові напрямки російського наступу

18:52

Чи може Україна викрасти Лукашенка: генерал СБУ пояснив заяву Зеленського

18:51

Пропагандисту Соловйову загрожує кримінальне покарання

Реклама
18:31

Від пилу чи від сонця: причина, чому в СРСР телевізори ховали під серветками

18:30

Нобелівський лауреат назвав терміни кінця людства: кінець близько

18:27

Фігуранта корупційних скандалів хочуть призначити на керівну посаду в Управлінні карного розшуку Києва - Кушнірук

18:25

Чи можна садити город у Провідний тиждень: священник дав чітку відповідьВідео

17:59

Врятував Київ за 3 тисячі дукатів - кого вважають "некоронованим королем Русі"Відео

17:51

"Кидалово на гроші": Кіркоров та Асті кинули російських окупантів

17:46

В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

17:36

Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтівВідео

17:22

3 хвилини і подряпин не залишиться: секрет відновлення паркету за копійкиВідео

17:21

США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

17:20

Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики

17:16

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

17:06

Гривня різко подорожчала: новий курс валют на 23 квітня

17:00

"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнаннямВідео

16:55

Сосиски залишатимуться свіжими в рази довше: секретний трюк, який знають одиниці

16:51

Шквальний вітер і заморозки налетять на Львівщину: коли прогнозують негоду

16:26

Шквальний вітер та дощ накриють Житомирщину: коли чекати удару негоди

16:23

Слідами Ноєвого ковчега: вчені натрапили на щось незрозуміле

16:12

Ці речі не вийдуть із моди: 5 стильних знахідок, які непідвладні часуВідео

16:08

Дощі і штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Реклама
16:07

Урожай полуниці буде великим та соковитим: що потрібно зробити до кінця квітняВідео

16:00

Жовті плями зникнуть на очах: як відмити матрац і подушки без хімії

15:55

Говорити "купити в розстрочку" - це груба помилка: як правильно сказати українською

15:18

Сім'я вирішила приспати здорову собаку: причина обурила людейВідео

15:00

Які українські імена мають російське коріння: їх можна почути щодня

14:47

"Загнали в кут, як щура": генерал СБУ розкрив подвійну гру Лукашенка

14:45

Найсоковитіші котлети без зайвої олії: рецепт, від якого всі будуть в захваті

14:36

"Хочу показати його всім": Соловій розсекретила свого нового коханого

14:26

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

14:11

Не з дружиною: Ігор Ніколаєв потрапив у об'єктив камери з блондинкою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти