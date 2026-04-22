Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів та прийому американських посередників, але наголосив, що зустрічі мають мати конкретний результат.

Пєсков підтвердив готовність Путіна до переговорів із Зеленським

В Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

Пєсков звинуватив Україну в нібито не готовності до завершення війни

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, ці переговори мають відбутись для фіналізації домовленостей. Про це заявив речник кремлівського диктатора в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Головне — визначення мети зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості", — сказав Пєсков. відео дня

За словами речника російського диктатора, з боку Києва нібито немає політичної готовності до врегулювання конфлікту.

Водночас він повідомив, що Росія нібито готова в будь-який момент, у тому числі найближчим часом, прийняти американських переговорників, які беруть участь у контактах щодо України.

"Ця зустріч може відбутися навіть завтра. Ми завжди раді бачити тут наших американських друзів", — заявив він.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати переговори на найвищому рівні — між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти проведенню таких перемовин. Він зазначив під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі, що Туреччина підтримує ідею саміту за участю лідерів України та Росії.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, яка може відбутися на Близькому Сході, в Європі або у Сполучених Штатах.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

