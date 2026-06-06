Розкішна Аніта Луценко розповіла, що робить для краси: вісім правил

Аніта Луценко показала, як підтримує себе у чудовій моральній та фізичній формі.

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Аніта Луценко та її б'юті-рутина / колаж: Главред, фото: instagram.com/anitasporty

Коротко:

Які 8 правил дотримується знаменитість

Що вона робить

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко показала свою звичайну рутину, яка допомагає їй виглядати просто чудово.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці вInstagram.

відео дня

За словами Аніти Луценко, увага до себе – це звичка. "Звичка – це те, про що згодом і не думаємо – робимо на автоматі. І отримуємо результат", – каже вона.

Луценко додає, що її основа – це рух, увага до себе, щоденні прості ритуали, вбудовані в день без необхідності додаткового часу.

Аніта Луценко показала свою рутину / Скріншот Instagram/anitasporty

Правила краси Аніти Луценко:

1. Ранкова зарядка – без неї не уявляю свого стану. 3-5 хв

2. Масаж обличчя за допомогою засобу для вмивання. 2 хв

3. Вода в машині, біля ліжка, всюди.

4. Читання ввечері та вранці. Заспокоює та врівноважує психіку. Вранці 2 хв тема дня, ввечері 30 хв з Мією.

5. Нанесення лікувального засобу для волосся 1 раз на тиждень і для росту волосся – щодня. 1 хв.

6. Суха щітка + зволоження (неймовірний ефект). 3 хв.

7. Ніколи не лягати спати без зняття макіяжу і без нанесення крему. 2 хв.

8. Жодних предметів у кімнаті, що світяться вночі.

Аніта Луценко показала свою б'юті-рутину / Скріншот

Знаменитість також додає, що після тренування її основне задоволення – душ, спокійна музика, свіже повітря і чиста біла футболка.

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Про особу: Аніта Луценко Аніта Луценко – українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

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