Розкішна Аніта Луценко розповіла, що робить для краси: вісім правил

Коротко:
- Які 8 правил дотримується знаменитість
- Що вона робить
Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко показала свою звичайну рутину, яка допомагає їй виглядати просто чудово.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці вInstagram.
За словами Аніти Луценко, увага до себе – це звичка. "Звичка – це те, про що згодом і не думаємо – робимо на автоматі. І отримуємо результат", – каже вона.
Луценко додає, що її основа – це рух, увага до себе, щоденні прості ритуали, вбудовані в день без необхідності додаткового часу.
Правила краси Аніти Луценко:
1. Ранкова зарядка – без неї не уявляю свого стану. 3-5 хв
2. Масаж обличчя за допомогою засобу для вмивання. 2 хв
3. Вода в машині, біля ліжка, всюди.
4. Читання ввечері та вранці. Заспокоює та врівноважує психіку. Вранці 2 хв тема дня, ввечері 30 хв з Мією.
5. Нанесення лікувального засобу для волосся 1 раз на тиждень і для росту волосся – щодня. 1 хв.
6. Суха щітка + зволоження (неймовірний ефект). 3 хв.
7. Ніколи не лягати спати без зняття макіяжу і без нанесення крему. 2 хв.
8. Жодних предметів у кімнаті, що світяться вночі.
Знаменитість також додає, що після тренування її основне задоволення – душ, спокійна музика, свіже повітря і чиста біла футболка.
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Про особу: Аніта Луценко
Аніта Луценко – українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.
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