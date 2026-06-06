Знову бавиться: хижий Галкін вразив усіх новим сміливим фото

Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін опублікував нове фото і привернув увагу своїм зовнішнім виглядом.

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Максим Галкін продемонстрував свою фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Яким фото поділився Галкін

Що йому пишуть прихильниці

Відомий російський шоумен Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, знову здивував своїх прихильниць свіжим фото.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому улюбленець публіки позує з відкритим пресом, а футболку тримає в зубах. Чи варто говорити, що фото викликало шалений інтерес у прихильниць артиста.

Макс Галкін і його прес / Фото Instagram/maxgalkinru

"Найкраще світло завжди в гримерці", - написав сам Галкін.

"Максим, не знаю, до чого ви нас готуєте, але ми не готові", "Однозначно прайм-тайм", "Красунчик", "ProМакс", — пишуть шанувальниці та шанувальники актора.

Шанувальниці розхвалили Галкіна / Скріншот Instagram/maxgalkinru

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Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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