Знову бавиться: хижий Галкін вразив усіх новим сміливим фото

Коротко:
- Яким фото поділився Галкін
- Що йому пишуть прихильниці
Відомий російський шоумен Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, знову здивував своїх прихильниць свіжим фото.
Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На ньому улюбленець публіки позує з відкритим пресом, а футболку тримає в зубах. Чи варто говорити, що фото викликало шалений інтерес у прихильниць артиста.
"Найкраще світло завжди в гримерці", - написав сам Галкін.
"Максим, не знаю, до чого ви нас готуєте, але ми не готові", "Однозначно прайм-тайм", "Красунчик", "ProМакс", — пишуть шанувальниці та шанувальники актора.
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Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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