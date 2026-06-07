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РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиці

Руслана Заклінська
7 червня 2026, 09:36оновлено 7 червня, 10:10
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Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.
РФ атакувала житлові будинки, храм та інфраструктуру на Одещині - подробиці
Атака БПЛА по Одещині 7 червня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини

Що відомо:

  • РФ атакувала Одещину ударними БпЛА
  • Постраждав 41-річний чоловік
  • Пошкоджено житлові будинки, газову трубу, храм та вантажівки

У ніч на 7 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області. Постраждав 41-річний чоловік. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В обласному центрі внаслідок влучання виникло займання нежитлової будівлі. Пожежу оперативно локалізували відповідні служби.

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"На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний", - розповів Кіпер.

У місті Чорноморськ зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також внаслідок атаки постраждали газова труба та будівля на території храму. Окрім цього, пошкоджено два вантажні автомобілі.

Пошкоджень зазнали також житлові будинки на території Чорноморської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки.

  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки БПЛА на Одещині
    Наслідки атаки БПЛА на Одещині Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару загорілася дерев’яна споруда. Пожежники оперативно ліквідували займання.

"В Одеському районі пошкоджені житлові будинки, вантажні автомобілі, газова труба, а також будівля на території Спасо-Преображенського храму.Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ДСНС.

РФ посилить повітряні атаки - прогноз експерта

Як писав Главред, осійські війська перейшли до нового етапу повітряного терору. Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін попередив, що в найближчі дні та місяці можливе посилення масованих атак на українські міста.

За його словами, активізація ударів по тилових регіонах пов’язана з невдачами російської армії на фронті. Не маючи успіхів на передовій, РФ компенсує це посиленням атак по цивільній інфраструктурі.

Він наголосив, що українцям слід готуватися до можливого зростання інтенсивності обстрілів у найближчий період.

"У наступні дні та місяці ми, найімовірніше, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватися — і це не тільки реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, насамперед такмеда. Все це про безпеку власну та своїх рідних", - додав Жорін.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня РФ здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 272 ударні БпЛА різних типів і дрони-імітатори. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, де зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів.

Також 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок вибуху дрона поблизу торгового центру постраждали батько та 10-річний син.

Крім цього, у ніч на 7 червня РФ атакувала Запоріжжя та область. Один із районів міста частково залишився без електропостачання.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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