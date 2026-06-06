Популярний голлівудський актор змінився до невпізнання

Коротко:
- Як зараз виглядає Марк Уолберг
- Як він перетворився
Популярний голлівудський актор Марк Уолберг привернув загальну увагу своїм сміливим перевтіленням для майбутнього фільму про мафію "Будь-якими засобами".
Як пише Page Six, у нещодавно опублікованому трейлері Уолберг грає сумнозвісного мафіозного кілера Грегорі Скарпу — і хоча його знаменита фігура залишилася незмінною, набір лицьових протезів кардинально змінює його зовнішність.
Актор, схоже, носить накладний ніс, а також масивну темну перуку з ретро-бакенбардами для цієї зухвалої ролі.
Уолберг також продемонстрував ширшу лінію щелепи для свого вражаючого перевтілення в мафіозного кілера, відомого також як Смерть і Божевільний Капелюшник.
У трейлері 55-річний Уолберг постає в різних образах у стилі 1960-х років, але його біла майка із золотим ланцюжком виділяється як той елемент, який, незважаючи на кардинальні зміни, дозволяє його впізнати.
Кримінальний трилер розповідає про чорношкірого агента ФБР (роль якого виконує Яхья Абдул-Матін II), який розслідує вбивства видатних діячів руху за громадянські права разом зі Скарпою у виконанні Уолберга в Міссісіпі 1960-х років.
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Про особу: Марк Уолберг
Марк Уолберг — американський актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль актора другого плану у фільмі "Відступники" та за фільм "Боєць" як продюсер.
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