Популярний голлівудський актор змінився до невпізнання

Голлівудський актор Марк Уолберг знявся у новому фільмі з практично новим обличчям.

https://glavred.net/starnews/populyarnyy-gollivudskiy-akter-izmenilsya-do-neuznavaemosti-10771013.html Посилання скопійоване

Марк Уолберг змінився до невпізнання / Колаж Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Коротко:

Як зараз виглядає Марк Уолберг

Як він перетворився

Популярний голлівудський актор Марк Уолберг привернув загальну увагу своїм сміливим перевтіленням для майбутнього фільму про мафію "Будь-якими засобами".

Як пише Page Six, у нещодавно опублікованому трейлері Уолберг грає сумнозвісного мафіозного кілера Грегорі Скарпу — і хоча його знаменита фігура залишилася незмінною, набір лицьових протезів кардинально змінює його зовнішність.

відео дня

Марк Уолберг не схожий на себе в новому фільмі / Фото Вікіпедія

Актор, схоже, носить накладний ніс, а також масивну темну перуку з ретро-бакенбардами для цієї зухвалої ролі.

Як змінився Марк Уолберг / Скріншот трейлера

Уолберг також продемонстрував ширшу лінію щелепи для свого вражаючого перевтілення в мафіозного кілера, відомого також як Смерть і Божевільний Капелюшник.

Як змінився Марк Уолберг / Скріншот трейлера

У трейлері 55-річний Уолберг постає в різних образах у стилі 1960-х років, але його біла майка із золотим ланцюжком виділяється як той елемент, який, незважаючи на кардинальні зміни, дозволяє його впізнати.

Кримінальний трилер розповідає про чорношкірого агента ФБР (роль якого виконує Яхья Абдул-Матін II), який розслідує вбивства видатних діячів руху за громадянські права разом зі Скарпою у виконанні Уолберга в Міссісіпі 1960-х років.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська фітнес-тренерка Аніта Луценко показала свою звичайну рутину, яка допомагає їй виглядати просто чудово.

Ранішепринцеса Уельськарозповіла про фізичні, емоційні та психологічні зміни, які можуть відбутися в результаті лікування.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Марк Уолберг Марк Уолберг — американський актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль актора другого плану у фільмі "Відступники" та за фільм "Боєць" як продюсер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред