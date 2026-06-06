НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро – ЗМІ

Питання подальшої підтримки України стане однією з головних тем саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня.

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НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Пропозиція була висунута Німеччиною минулого місяця

Мета ініціативи — забезпечити більш прозорий розподіл витрат між союзниками

Країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, пропозиція була висунута Німеччиною ще минулого місяця. Вона передбачає створення нового механізму фінансування та контролю за наданням допомоги Україні. Мета ініціативи — забезпечити більш прозорий розподіл витрат між союзниками, оскільки деякі держави вважають, що несуть непропорційно велике фінансове навантаження.

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Один із високопоставлених дипломатів НАТО зазначив, що ключовим завданням є досягнення довгострокових і стійких домовленостей щодо підтримки України на більш справедливій основі.

Згідно з планом, що обговорюється, близько 30 млрд євро можуть бути виділені з раніше затвердженої програми Європейського Союзу з кредитування України обсягом 90 млрд євро на два роки. Ще приблизно 40 млрд євро передбачається залучити за рахунок двосторонніх зобов'язань окремих держав-членів Альянсу.

Очікується, що питання подальшої підтримки України стане однією з центральних тем саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня. В Альянсі підтверджують, що консультації з цього питання тривають, а союзники шукають оптимальну модель розподілу фінансових зобов’язань.

Глава Місії України при НАТО Олена Гетьманчук підкреслила, що будь-які нові рішення повинні враховувати найактуальніші потреби країни. Серед пріоритетів вона назвала посилення систем протиповітряної оборони, інвестиції у виробництво безпілотників та ракетного озброєння, а також постачання далекобійних боєприпасів.

За даними Кільського інституту світової економіки, у період з січня по квітень європейські держави щомісяця надавали Україні військову допомогу в середньому на 2 млрд євро. При цьому за вказаний період нових пакетів військової підтримки з боку США зафіксовано не було.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, двопартійна група сенаторів виступила проти затримок з боку Міністерства оборони США у відправці $600 млн допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Як пише Associated Press, 22 травня вони направили листа міністру оборони Піту Хегсету із закликом виділити ці кошти.

Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакету становить 108,1 млн доларів.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Раніше Велика Британія оголосила про найбільшу в історії передачу безпілотників Україні — 120 тисяч дронів різних типів, поставки яких уже почалися. Про це повідомив міністр оборони Джон Хілі, підкресливши, що Лондон не буде скорочувати підтримку Києва, незважаючи на зміну глобального інформаційного фокусу.

Нагадаємо, що Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект — спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

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