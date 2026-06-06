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Зарплати до 44 тисяч гривень: коли українцям очікувати зростання доходів

Віталій Кірсанов
6 червня 2026, 22:18
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Середня зарплата в Україні може сягнути 44 тисяч гривень у 2029 році.
Середня зарплата в Україні може сягнути 44 тисяч гривень у 2029 році
Середня зарплата в Україні може сягнути 44 тисяч гривень у 2029 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кабмін розглядає два можливі сценарії розвитку економіки України
  • Уряд прогнозує поступове уповільнення інфляції

Протягом наступних трьох років в Україні очікується поступове зростання середньої заробітної плати до понад 44 тисяч гривень. Про це йдеться в Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2027-2029 роки, опублікованому на сайті Кабінету Міністрів.

Документ передбачає два можливі сценарії розвитку економіки, які відрізняються темпами інфляції та динамікою зростання доходів населення.

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За першим, більш оптимістичним сценарієм, середня номінальна заробітна плата (брутто) зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028-му і досягне 44 083 грн у 2029 році.

Уряд також прогнозує поступове уповільнення інфляції протягом цього періоду.

Зокрема, середньорічна інфляція за цим сценарієм знизиться з 109,3% у 2027 році до 107,5% у 2028-му та 105,9% у 2029 році, що має сприяти реальному зростанню доходів населення.

Другий, більш консервативний сценарій, передбачає повільніше зростання зарплат і вищий рівень інфляційного тиску.

У цьому випадку середня заробітна плата у 2029 році становитиме 43 185 грн, що майже на 900 грн менше, ніж у першому варіанті.

Різниця між сценаріями зберігається протягом усього прогнозного періоду, що впливає як на рівень доходів населення, так і на темпи економічного відновлення.

Різні сценарії можуть бути зумовлені різними припущеннями щодо макроекономічної стабільності та розвитку ситуації з безпекою в країні.

Зарплати до 44 тисяч гривень: коли українцям очікувати зростання доходів
Фото: kmu.gov.ua

Кому підвищать зарплату в 2026 році

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова раніше заявляла, що зарплати вихователів у дитячих садках у 2026 році мають істотно зрости.

За її словами, сьогодні середня оплата праці вихователя становить близько 8 тисяч гривень, що не відповідає рівню відповідальності та навантаження.

"Підвищення зарплат вихователям фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів", — підкреслила вона.

Зарплати в Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирській області середня зарплата у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, перевищуючи мінімальну в регіоні майже втричі. Найвищі доходи зберігаються у фінансовій сфері та ІТ.

У Черкаській області середня зарплата у квітні сягнула 25 334 грн, що на 6,8% більше, ніж у березні. Традиційно найвищі зарплати у сферах інформації, телекомунікацій та фінансів, водночас у творчій та адміністративній сферах зарплати залишаються найнижчими.

У квітні 2026 року середня заробітна плата в Тернопільській області зменшилася на 4,4% порівняно з березнем і склала 22 490 гривень. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики в Тернопільській області.

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Про джерело: Кабінет Міністрів України

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