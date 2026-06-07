Зеленський зустрінеться з провідними європейськими лідерами у Лондоні: названо причину

Зеленський проведе зустріч з лідерами європейських країн для обговорення військових питань.

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Зустріч Зеленського з європейськими лідерами / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

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Лондон приймає E3 та Зеленського на переговори

Візит відбувається після відмови Путіна від перемовин

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Британський прем’єр Кір Стармер у неділю, 7 червня, прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського, французького лідера Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Про це агентству dpa повідомили в Даунінг-стріт.

За даними журналістів, український глава держави прибуде до Сполученого Королівства разом із європейськими партнерами саме цього дня.

"Це відбувається після того, як у суботу відбувся масштабний удар українських дронів по Санкт-Петербургу, другому за величиною місту Росії, що підкреслює зростаючу здатність Києва завдавати ударів углиб території Росії. Про жертви наразі не повідомлялося", - йдеться у матеріалі.

Також нагадується, що в п’ятницю російський диктатор Володимир Путін відхилив пропозицію Зеленського щодо особистих переговорів про війну, яка триває вже понад чотири роки, заявивши, що не бачить "сенсу" у такій зустрічі.

Агентство зазначає, що країни формату E3 розглядаються як одні з найпослідовніших прихильників підтримки України. У матеріалі підкреслюється, що Велика Британія та Франція фактично ведуть ініціативу так званої коаліції добровольців, яка покликана забезпечити Україні довгострокові безпекові гарантії в межах майбутнього мирного процесу.

Мирні переговори - останні новини за темою

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про призупинення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, зазначивши відсутність прогресу, однак висловив готовність повернутися за наявності реальних перспектив. Він також спростував, що США нібито чинили тиск на Київ у переговорному процесі, і підкреслив, що ця війна може бути завершена лише за допомогою дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський обговорив формат Е3 з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, підкреслюючи важливість підтримки з боку Європи у мирних переговорах. Він очікує відповіді США щодо можливих нових зустрічей, зазначаючи, що Вашингтон зараз зосереджений на ситуації з Іраном і це впливає на динаміку переговорного процесу

Як раніше повідомляв Главред, Марко Рубіо розповів, що після телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим отримав послання від президента Росії Володимира Путіна, адресоване президенту США Дональду Трампу, і вже передав його.

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Про джерело: Німецьке інформаційне агентство (DPA) Deutsche Presse-Agentur — найбільше німецьке інформаційне агентство. Випускає новини німецькою, англійською, іспанською та арабською мовами та в декількох форматах. Вони охоплюють усі класичні категорії: політику, бізнес та економіку, загальні інтереси, спорт, мистецтво та культуру / розваги, пише Вікіпедія.

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