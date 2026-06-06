Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ копіює українську тактику ударів дронами - "Флеш" попередив про нову загрозу

Юрій Берендій
6 червня 2026, 19:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Радник міністра оборони України попередив, що російські війська активізували удари, намагаючись ускладнити логістичне сполучення між регіонами.
РФ копіює українську тактику ударів дронами - 'Флеш' попередив про нову загрозу
РФ копіює українську тактику ударів дронами - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій Безкрестнов/Telegram

Про що сказав Сергій Бескрестнов:

  • Окупанти копіюють тактику ЗСУ та б'ють по логістиці
  • Ворог почав атакувати дронами трасу Суми — Харків

Російські окупаційні війська намагаються скопіювати тактику українських ударів по логістиці. Ворог почав бити дронами по трасі, яка сполучає Суми і Харків. Про це повідомив радник міністра оборони України, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - повідомив він.

відео дня

За словами Бескрестнова, для реалізації цього задуму обрали ділянку поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.

Радник міністра оборони України також зазначив, що в цій ситуації недостатньо лише закликати водіїв бути обережними, адже необхідно шукати дієві способи реагування на загрозу.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Як Україна вибиває російську логістику - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Україна наразі володіє ініціативою у сфері середніх і далекобійних ударів, а за низкою показників навіть випереджає Росію, поступово розширюючи свої можливості щодо ураження цілей у ворожому тилу. На його думку, це свідчить не лише про досягнення паритету, а й про поступове посилення переваги України в цьому напрямку.

Експерт зазначив, що така ситуація має негативні наслідки для Росії. За його словами, багаторічний тиск на російську систему протиповітряної оборони призводить до її виснаження, через що РФ дедалі гірше справляється із захистом власного повітряного простору.

Крім того, Коваленко звернув увагу на проблему нестачі боєприпасів у противника. Він вважає, що Росії вже бракує ресурсів для перехоплення всіх українських дронів, що підвищує результативність ударів по російських об’єктах.

"Наші удари по логістиці та засобах зв'язку наближають момент, коли Росія втратить ефективний інструментарій для підтримки обороноздатності, зокрема "лінію Суровікіна". Свого часу "лінія Суровікіна", смуга, побудована наприкінці 2022-го – на початку 2023 року, стала для нас великою проблемою. Але без забезпечення та людського ресурсу вона не працюватиме. Ми маємо зробити так, щоб людський ресурс не вирішував питань оборони, а забезпечення військ було зведено нанівець", - підсумував він.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Удари дронами - останні новини за темою

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою наголосила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Румунії є приводом для застосування статті 4 НАТО про консультації з союзниками. Посол Росії в Румунії був викликаний у МЗС. Також Бухарест ініціює заходи для захисту свого повітряного простору.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія працює над власним аналогом Starlink – супутниковою системою "Рассвет" для швидкісної передачі даних, яка зараз перебуває на стадії тестування. За його словами, ця система теоретично може бути використана для військових цілей проти України, що підвищує рівень загроз з боку РФ у сфері комунікацій та контролю над бойовими операціями.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали ударів безпілотниками по Житомирщині. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголосив на важливості обережного поводження з підозрілими предметами після атак і повідомив про ефективну роботу сил ППО по знищенню більшості дронів.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фанатик у Кремлі": Сібіга жорстко припечатав Путіна за відмову від переговорів

"Фанатик у Кремлі": Сібіга жорстко припечатав Путіна за відмову від переговорів

20:27Україна
РФ копіює українську тактику ударів дронами - "Флеш" попередив про нову загрозу

РФ копіює українську тактику ударів дронами - "Флеш" попередив про нову загрозу

19:19Війна
"Це проблема": Росія пішла на прорив, у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

"Це проблема": Росія пішла на прорив, у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

18:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Це катастрофа": Лукашенко заговорив про участь у війні проти України

"Це катастрофа": Лукашенко заговорив про участь у війні проти України

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та привида за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та привида за 15 с

Шкільна головоломка із сірниками, яка не по зубах багатьом дорослим

Шкільна головоломка із сірниками, яка не по зубах багатьом дорослим

Чому чорні автомобілі були великою рідкістю в СРСР: відповідь здивує багатьох

Чому чорні автомобілі були великою рідкістю в СРСР: відповідь здивує багатьох

Листя кабачків вкрилися білим нальотом: як врятувати врожай від борошнистої роси

Листя кабачків вкрилися білим нальотом: як врятувати врожай від борошнистої роси

Останні новини

20:27

"Фанатик у Кремлі": Сібіга жорстко припечатав Путіна за відмову від переговорів

19:28

Секрет ідеальних троянд: простий сусід врятує кущ від загибелі та чорної плямистостіВідео

19:27

"Іду уламками життя": атака РФ по Львову пошкодила квартиру відомої співачки

19:19

РФ копіює українську тактику ударів дронами - "Флеш" попередив про нову загрозу

19:10

Кремль шукає новий привід для скандалу: Коваленко про напад в Азовському моріПогляд

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
18:41

Розкішна Аніта Луценко розповіла, що робить для краси: вісім правил

18:32

Їхній дім сповнений любові — які знаки зодіаку є найтурботливішими бабусями

18:29

"Це проблема": Росія пішла на прорив, у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

18:28

Люди, які народилися в певний період, мають особливий талант до творчості

Реклама
18:28

В Кремлі офіційно переписали історію Києва - що придумали та змінили

18:07

Насувається справжній Армагеддон: частину України атакує потужний шторм

18:04

Дивна звичка собаки розкрила таємницю, про яку ніхто не знавВідео

17:47

Наступ на Рівненcьку АЕС і не тільки: названо сценарії атаки з Білорусі на Україну

17:41

Київ затоплює: Україну атакував потужний грозовий шторм

17:31

Робітники прокладали трубопровід і зробили сенсаційну знахідку

17:31

Пастка на НМТ: які прислівники найчастіше пишуть із помилками

17:29

Дрони ССО взяли під вогневий контроль сухопутний коридор окупантів у Криму

17:28

В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч: яка ціна на сьогодні

17:09

"Це катастрофа": Лукашенко заговорив про участь у війні проти України

16:54

"Це не кохання": Інна Мірошниченко зробила відверте зізнання щодо шлюбу

Реклама
16:48

Дівчина показала, як перетворити старі меблі на прикрасу для домуВідео

16:25

НАТО може затвердити пакет допомоги Україні на 70 млрд євро – ЗМІ

16:24

Потужні удари дронів: уражена база Балтфлоту, підірвано ракетний арсенал РФ

16:22

Навіщо в каву додають кухонну сіль — несподіваний лайфхак від барист

16:16

Власники сонячних панелей розвіяли поширені міфи про гроші

15:58

Китайський гороскоп на завтра, 7 червня: Коням — плутанина, Кролям — впертість

15:58

Росія атакувала Запоріжжя серед білого дня: постраждала дитина, що відомоФото

15:38

Традиційні рослини-обереги: що обов’язково треба посадити біля хати

15:25

Кремль повернувся до мирного плану Трампа, але є нюанс: названо деталі переговорів

15:22

Чому 7 червня не можна працювати після полудня: яке церковне свято

15:12

Майже 40 разів порушував ПДР: нові подробиці смертельної ДТП у КиєвіФото

15:05

Частину територій затопить: Росія може вдарити по гідроспорудах України

14:57

Чому кіт падає на спину і показує живіт - справжня причина здивує багатьохВідео

14:39

Бульб буде удвічі більше: як і коли підгортати картоплюВідео

14:32

Старовинний бабусин трюк допоміг ванній сяяти без дорогих засобів

14:19

"Треба готуватись до гіршого": в ДПСУ оцінили загрозу наступу на Київ та західні області

14:13

Твоє тіло змінюється: Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з раком

14:08

"Обов'язково доб'ємося": Лавров назвав нову умову для закінчення війни в Україні

13:57

Тепер син: Бреду Пітту завдали ще одного удару

13:46

РФ вдарила дроном по машині Олега Тягнибока на фронті: у якому він стані

Реклама
13:44

Хто балує дітей до краю: астрологи назвали чотири знаки зодіаку

13:29

Люди переїхали до розкішного бункера, готуючись до кінця світу, і пошкодувалиВідео

13:22

В Путіна вперше заявили про поразку у війні: Кремль готує 3 сценарії, яка роль України

13:07

Як легко визначити стать дитини по віку мами: астролог дала відповідь

12:28

Гороскоп Таро на завтра, 7 червня: Дівам — змінитися, Терезам — рішучість

12:20

Осот не боїться популярних гербіцидів: як позбутися небезпечного бур’януВідео

11:59

Отруйні змії частіше наближаються до будинків, змінюючи звичну поведінку

11:58

Проти волі Путіна: Україна наближає закінчення війни, Зеленський показав як

11:19

Магнітна буря обрушилася на країну: коли закінчиться шторм

11:12

Сусід без дозволу зрубав дерева жінки та зажадав грошей

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти