РФ копіює українську тактику ударів дронами - 'Флеш' попередив про нову загрозу

Радник міністра оборони України попередив, що російські війська активізували удари, намагаючись ускладнити логістичне сполучення між регіонами.

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РФ копіює українську тактику ударів дронами - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій Безкрестнов/Telegram

Про що сказав Сергій Бескрестнов:

Окупанти копіюють тактику ЗСУ та б'ють по логістиці

Ворог почав атакувати дронами трасу Суми — Харків

Російські окупаційні війська намагаються скопіювати тактику українських ударів по логістиці. Ворог почав бити дронами по трасі, яка сполучає Суми і Харків. Про це повідомив радник міністра оборони України, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - повідомив він. відео дня

За словами Бескрестнова, для реалізації цього задуму обрали ділянку поблизу Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.

Радник міністра оборони України також зазначив, що в цій ситуації недостатньо лише закликати водіїв бути обережними, адже необхідно шукати дієві способи реагування на загрозу.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Як Україна вибиває російську логістику - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Україна наразі володіє ініціативою у сфері середніх і далекобійних ударів, а за низкою показників навіть випереджає Росію, поступово розширюючи свої можливості щодо ураження цілей у ворожому тилу. На його думку, це свідчить не лише про досягнення паритету, а й про поступове посилення переваги України в цьому напрямку.

Експерт зазначив, що така ситуація має негативні наслідки для Росії. За його словами, багаторічний тиск на російську систему протиповітряної оборони призводить до її виснаження, через що РФ дедалі гірше справляється із захистом власного повітряного простору.

Крім того, Коваленко звернув увагу на проблему нестачі боєприпасів у противника. Він вважає, що Росії вже бракує ресурсів для перехоплення всіх українських дронів, що підвищує результативність ударів по російських об’єктах.

"Наші удари по логістиці та засобах зв'язку наближають момент, коли Росія втратить ефективний інструментарій для підтримки обороноздатності, зокрема "лінію Суровікіна". Свого часу "лінія Суровікіна", смуга, побудована наприкінці 2022-го – на початку 2023 року, стала для нас великою проблемою. Але без забезпечення та людського ресурсу вона не працюватиме. Ми маємо зробити так, щоб людський ресурс не вирішував питань оборони, а забезпечення військ було зведено нанівець", - підсумував він.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Удари дронами - останні новини за темою

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою наголосила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Румунії є приводом для застосування статті 4 НАТО про консультації з союзниками. Посол Росії в Румунії був викликаний у МЗС. Також Бухарест ініціює заходи для захисту свого повітряного простору.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія працює над власним аналогом Starlink – супутниковою системою "Рассвет" для швидкісної передачі даних, яка зараз перебуває на стадії тестування. За його словами, ця система теоретично може бути використана для військових цілей проти України, що підвищує рівень загроз з боку РФ у сфері комунікацій та контролю над бойовими операціями.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали ударів безпілотниками по Житомирщині. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголосив на важливості обережного поводження з підозрілими предметами після атак і повідомив про ефективну роботу сил ППО по знищенню більшості дронів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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