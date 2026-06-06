Автокатастрофа в Києві: школяр трагічно загинув у страшній ДТП

У школі висловили співчуття рідним та близьким загиблого учня.

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У Києві в ДТП загинув Григорій Глушич / Колаж: Главред, фото: Facebook/KyivSophiaWaldorf, Facebook/kyiv.gp.gov.ua

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У ДТП загинув учень школи "Софія" Григорій Глушич

Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул

У Києві в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди загинув учень Київської Вальдорфської школи "Софія" Григорій Глушич.

Про те, що сталося, повідомили представники навчального закладу. Повідомлення розміщено в соцмережах.

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Зазначається, що трагедія сталася 5 червня. Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул.

У школі висловили співчуття рідним і близьким загиблого, зазначивши, що ця втрата стала важким потрясінням для всієї шкільної спільноти.

"Сім'я нашої спільноти — сім'я Олександри, Олексія та Аліси — втратила дитину. Це біль для всіх нас", — зазначили у школі.

Смертельна ДТП у Києві: водій із довгим списком порушень

У Києві сталася трагічна аварія, яка забрала життя чотирьох осіб, включаючи дитину, 5 червня. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, водій, який спричинив ДТП, раніше 38 разів порушував правила дорожнього руху. Зазначається, що більшість порушень пов'язана з перевищенням швидкості.

Раніше Главред повідомляв, що під Києвом загинув відомий український еколог, захисник природи Володимир Борейко. Відомо, що він загинув у ДТП. Про це повідомила у Facebook дружина Борейка, спецкореспондент "Нової газети" в Україні Ольга Мусафірова.

Нагадаємо, у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю прокурора однієї з окружних прокуратур. В результаті ДТП загинула дитина, ще одна отримала травми і була госпіталізована. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Раніше фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП. Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі Анастасія Половінкіна вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків. По дорозі засніженою трасою з дівчиною сталася неприємність — автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.

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