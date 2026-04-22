Під прицілом опинився порт: Росія запустила дві хвилі безпілотників на Одесу

Рятувальники ліквідували пожежі після російської атаки.

Стали відомі наслідки атаки дронів на Одеську область

Коротко:

Росія атакувала Одесу дронами

Атака відбувалася у дві хвилі

Удар припав на портову інфраструктуру

Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували

У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, в результаті влучань виникли пожежі, які пожежники спільно з пожежною охороною порту оперативно ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі та вранці окупанти атакували місто двома хвилями ударних безпілотників.

"Цілилися по інфраструктурі. Люди та цивільна забудова не постраждали. Дякую за це Силам оборони", - зазначив чиновник.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомив, що вночі армія РФ знову масово атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об'єктів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Виниклі загоряння оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як писав Главред, вранці 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро - у місті прогриміли вибухи. Сталося кілька пожеж. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Сьогодні вранці російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба уточнив, що російські окупанти завдали удару безпілотником по залізниці в Запорізькій області. В результаті атаки є загиблий та поранений.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

