Київ затоплює: Україну атакував потужний грозовий шторм

Що відомо:
- Україну атакував грозовий шторм
- Київ затоплює через дощі
У Києві розпочалась потужна злива. Через неї вже утворились сильні потопи. Синоптики оголошували штормове попередження - І рівень небезпечності. Про це повідомляв Укргідрометцентр.
Сьогодні, 6 червня, прогнозували грози.
"Погодні мови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
У КМВА уточнили, що така погода утримається до кінця доби у Києві та області. У цей день також очікуються шквали 15-20 м/с.
"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.
Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.
Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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