Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

Зеленський заявив, що Україна готова до відновлення переговорів із Росією в будь-якому форматі та очікує повернення до тристороннього діалогу.

Мирні переговори - Зеленський зробив заяву про нову назву Донбасу

22 квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський провів чергове спілкування з журналістами. Глава держави окреслив одразу кілька стратегічних напрямків. Серед них — очікування від найближчого саміту ЄС, де Україна розраховує на розблокування масштабного пакета допомоги обсягом 90 млрд євро, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Главред зібрав головні заяви президента Зеленського під час спілкування з журналістами.

Чи буде Україна перейменовувати Донбас

Під час перемовин щодо завершення війни окремі українські посадовці нібито допускали ідею назвати підконтрольну Україні частину Донбасу "Доннілендом" на честь президента США Дональда Трампа, щоб таким чином вплинути на позицію Вашингтона, апелюючи до особистих мотивів американського лідера. Про це повідомляло The New York Times із посиланням на анонімні джерела.

Водночас президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у його переговорах використовуються виключно офіційні назви — Донецька та Луганська області, Донбас як частина України, і це закріплено у відповідних документах. Він також зазначив, що не коментує неофіційні чи сторонні обговорення між різними учасниками переговорного процесу.

"На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, так воно і є. Найголовніше, щоб не було Путінленд", - резюмував він.

Коли варто чекати на відновлення переговорного процесу

Відповідаючи на запитання про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією та про формат і терміни таких зустрічей, Володимир Зеленський зазначив, що ці параметри не залежать від української сторони, однак Україна готова до будь-якого формату в будь-який момент.

"В принципі, пріоритетні країни, ми з вами знаємо, там вже проводились зустрічі, Туреччина відкрита, Близький Схід. Поки що там припинення війни, думаю, що для всіх безпечно. Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі. Ще раз це підкреслюємо, впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись", - вказав він.

Він також повідомив, що українська та американська переговорні команди продовжують регулярні контакти, зокрема така комунікація відбулася і напередодні.

За його словами, подібні обговорення тривають постійно, і Україна розраховує на відновлення тристороннього формату переговорів, який міг би сприяти просуванню до завершення війни.

Про переговори з новообраним прем’єр-міністром Угорщини

Коментуючи позицію новообраного керівництва Угорщини на чолі з Петером Мадяром, Володимир Зеленський висловив сподівання на конструктивну співпрацю з українського питання.

"Ми також будемо демонструвати кроки на зустріч. Ми, сусіди, повинні жити точно в мирі. Що стосується зустрічі, я готовий в будь-який момент", - вказав він.

Він також зауважив, що новому прем’єр-міністру ще потрібно вирішити внутрішні політичні завдання, пов’язані з формуванням уряду та взаєминами з Європейським Союзом, водночас Україна готова до взаємодії за будь-яких умов.

Які очікування України від саміту ЄС

Говорячи про майбутній саміт ЄС, президент наголосив, що для України ключовим є розблокування фінансової допомоги в обсязі 90 мільярдів євро, яка має бути спрямована на підтримку оборони, бюджету та громадян. Він додав, що відповідні процедурні кроки вже розпочато.

"Безумовно треба чекати результати тільки завтра. Завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена, поки ми розуміємо, що йде розмова конструктивна серед наших партнерів. Завтра друге питання – це санкційний пакет, 20-й пакет", - додав він.

Зеленський також підкреслив необхідність посилення тиску на Росію за агресію, зазначивши, що важлива не лише кількість санкційних пакетів, а їх ефективність і швидкість ухвалення, при цьому із затвердженням 20-го пакета виникли затримки.

На його думку, причини цих затримок частково пов’язані з попередніми блокуваннями фінансових рішень. Україна, за його словами, продовжує працювати над досягненням позитивного результату в цьому напрямі.

Окремо він згадав про важливість європейських форматів співпраці з низкою країн, які вже обговорюються і можуть бути розвинені або навіть фіналізовані найближчим часом. Також, за словами президента, залишається питання розблокування переговорних кластерів, що є важливим елементом євроінтеграційного процесу, який має відбуватися з урахуванням позицій усіх країн ЄС.

"Я думаю, що також в найближчому часу, тижні, місяці, подивимося, як буде, як будуть збиратися партнери. Також дуже надіємося і віримо, що це питання вирішиться. Ну і ще є деякі питання, пов'язані з фінансами, з викликами, які у нас були з вже колишньої влади Угорщиною. Ну, я думаю, що вже ми з новою владою будемо проговорити питання відповідних грошей, не хочу йти в деталі", - резюмує він.

Як Україна долучена до розблокування Ормузької протоки

Відповідаючи на запитання про можливу участь України у питаннях, пов’язаних із розблокуванням Ормузької протоки, Володимир Зеленський зазначив, що відповідну міжнародну конференцію ініціювали Велика Британія та Франція, а Україну було запрошено до участі.

Він повідомив, що долучався до обговорення онлайн під час поїздки, де порушувалися питання блокування Ормузької протоки та безпекові виклики, пов’язані з конфліктами на Близькому Сході. Українська сторона вже направляла експертні групи з відповідними напрацюваннями.

"Країни Близького Сходу дуже задоволені, подякували нам. З кількома країнами ми відповідні документи підписали щодо дрон-Deal. І з кількома країнами ведемо перемовини", - стверджує глава держави.

За його словами, у перспективі можуть бути досягнуті певні домовленості, які відкриють можливості для України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного сектору. Окремо обговорювалися питання захисту цивільної інфраструктури, населення та об’єктів партнерів Британії та США у регіоні.

"Щодо Ормузької протоки, Британія та Франція попросили продовження відповідної конференції, яку вони організовували пару днів тому на рівні військових, де ми можемо допомогти. Участь брали на цій першій конференції мені здається 37 країн, а скільки військових брали участь не знаю, Україна, Британія і Франція попросили, ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Ну і подивимося, що буде після цієї зустрічі", - повідомив президент.

Президент наголосив, що Україна насамперед пропонує експертну підтримку, оскільки має практичний досвід подолання безпекових викликів, зокрема на Чорному морі, де вдалося забезпечити функціонування морського коридору.

Він підкреслив, що цей досвід Україна готова передавати партнерам, хоча подальші конкретні кроки поки що не визначені.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: The New York Times
The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди.

