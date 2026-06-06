"Іду уламками життя": атака РФ по Львову пошкодила квартиру відомої співачки

Під час однієї з атак у 2024 році вибухова хвиля пошкодила квартиру, в якій мешкає Карина Плай.

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Каріна Плай поділилася важкими спогадами про російський обстріл Львова / колаж: Главред, фото: instagram.com/karina_plai

Коротко:

Місце влучання знаходилося приблизно за двісті метрів від будинку співачки

Після удару в будинку довелося міняти вікна

Українська співачка Карина Плай поділилася важкими спогадами про російський обстріл Львова, наслідки якого торкнулися і її родини. За словами артистки, під час однієї з атак у 2024 році вибухова хвиля пошкодила квартиру, в якій вона мешкає.

Виконавиця розповіла в інтерв'ю Oboz.ua, що після удару в будинку довелося міняти вікна. Однак матеріальні збитки виявилися далеко не найболючішим наслідком трагедії.

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За словами співачки, місце влучання знаходилося приблизно за двісті метрів від її будинку. В результаті атаки було знищено житловий будинок, а також серйозно постраждала школа, де вона провела свої шкільні роки.

"Довелося міняти вікна. Але це було найменше з того, що сталося. Приблизно за 200 метрів від мого будинку згоріла школа, де я навчалася, а житловий будинок був повністю зруйнований. Загинули люди", — розповіла артистка.

Карина зізналася, що незабаром після трагедії вирушила до місця удару. Побачена картина глибоко вразила її та викликала сильні емоції.

За словами виконавиці, вулиці були вкриті розбитим склом, а знайомі з дитинства будівлі зазнали серйозних пошкоджень. Вона зізнається, що в той момент відчувала, ніби разом із зруйнованими будинками зникає частина її власних спогадів.

"Вулиця, тротуари, дорога — все було вкрите осколками скла. Знівечені будинки. Здавалося, що я йду по уламках свого життя. Дитинства, де кожну згадку спалили, зруйнували, знищили. Це було страшно. Я плакала", — поділилася співачка.

Артистка також розповіла, що повномасштабна війна істотно змінила її ставлення до повсякденного життя. За її словами, вона відмовилася від багатьох розваг, великих покупок і гучних свят, оскільки вважає важливим зберігати солідарність з українськими захисниками.

Карина зазначила, що їй складно витрачати гроші на власні бажання, розуміючи, через які випробування щодня проходять військові на фронті. Співачка переконана, що підтримка захисників сьогодні має залишатися пріоритетом для кожного українця.

"Найменше, що ми можемо зробити для тих, хто нас захищає, — підтримувати їх і бути солідарними. Мені важко купувати щось для себе, коли знаю, через що проходять наші військові. І ще: коли півкраїни плаче, а півкраїни скаче, то це не людяність, це — навіть не знаю, як назвати — треш!", — підкреслила виконавиця.

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Про особу: Карина Плай Карина Плай (справжнє ім'я — Наталія Ягунова) — відома українська співачка, композиторка, телеведуча та музична продюсерка, яка здобула широку популярність у 1990-х роках. Батьківщина артистки — місто Львів, де вона народилася 19 січня 1971 року. Карина Плай — професійна піаністка, самостійно пише музику, тексти та створює аранжування. Є членом Спілки діячів естрадного мистецтва України. Музичний дебют на великій сцені відбувся у 1993 році. Уже у 1994 році її пісня "Мальчик мой" стала масштабним хітом, а слідом вийшов дебютний альбом "Марево". За роки творчості випустила 6 студійних альбомів. Лауреат престижних музичних фестивалів тих років: "Таврійські Ігри", "Пісня року", "Слов'янський базар". У 2019 році увійшла до топ-100 рейтингу "Краса і гордість України". Окрім сольної кар'єри, Карина працює ведучою шоу-програм, виступає як вокальний коуч, режисер-постановник і музичний критик.

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