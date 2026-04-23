"Компроміси не спрацюють": Зеленський пояснив, як змусити РФ зупинитися

Руслан Іваненко
23 квітня 2026, 02:02
Зеленський пропонує залучити лідерів США, Китаю та Індії до жорсткого тиску на російського диктатора.
Зеленский, Путин
Україна закликає партнерів відмовитися від політики поступок / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Коротко:

  • Зеленський закликав лідерів до прямого діалогу з Путіним
  • До переговорів мають залучити Трампа, Сі Цзіньпіна та Моді
  • Президент відкинув пошук компромісів заради миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові лідери повинні напряму говорити з російським диктатором Володимиром Путіним, аби змусити його припинити війну проти України, адже спроби пошуку компромісів можуть виявитися неефективними.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю CNN, коментуючи можливі підходи міжнародної спільноти до завершення російської агресії. За його словами, до такого діалогу мають бути залучені ключові світові політичні фігури, зокрема президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Зеленський наголосив, що ефективною може бути лише пряма і чітка позиція щодо відповідальності Росії за війну, а не спроби домовленостей або поступок.

"Якщо ми почнемо якийсь діалог з Путіним, запитуючи: "Слухайте, ми повинні знайти для вас якийсь компроміс, і чи будете ви такі люб’язні?", я не впевнений, що це спрацює. Путін винний", — підкреслив президент України.

За словами Зеленського, міжнародні партнери повинні прямо вказати Кремлю на його відповідальність за розв’язання війни, адже лише чітка позиція може стати реальним кроком до її припинення.

Переговори Зеленського і Путіна - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, ці переговори мають відбутись для фіналізації домовленостей. Про це заявив речник кремлівського диктатора в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати переговори на найвищому рівні — між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, яка може відбутися на Близькому Сході, в Європі або у Сполучених Штатах.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Реклама

