У Києві назвали пляжі, де вода небезпечна для купання — список

Водночас у столиці є пляжі, де вода відповідає нормам і є відносно безпечною для відпочинку.

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У Києві низку міських пляжів визнано небезпечними для купання / колаж: Главред, фото: phc.org.ua

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У Києві низку міських пляжів визнано небезпечними для купання

Пляжі в Київській області офіційно не відкриті

У Києві кілька міських пляжів визнано небезпечними для купання через невідповідність якості води мікробіологічним нормам.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Згідно з даними лабораторного моніторингу Центрів контролю та профілактики захворювань, купання не рекомендується на таких локаціях:

у Дніпровському районі — пляжі "Дитячий", "Золотий" і "Тельбін";

у Деснянському — "Радуга" та "Троєщина";

у Голосіївському — "Галерний";

в Оболонському - "Острів Оболонь", "Вербний" та зона відпочинку "Пуща-Водиця" (5-7 лінія).

У МОЗ зазначають, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики захворювань регулярно перевіряють стан води в місцях масового відпочинку, зокрема в річці Дніпро та міських озерах.

Водночас у столиці є пляжі, де вода відповідає нормам і є відносно безпечною для відпочинку. Зокрема, у Дніпровському районі це "Венеція", "Радуга", "Молодіжний", "Передміська слобідка", "Центральний" та "Чорторий" (парк "Муромець").

У відомстві нагадують, що офіційно пляжний сезон у Києві поки що не відкрито, а якість води може змінюватися залежно від погодних умов, зокрема після злив. Мешканцям радять стежити за оновленнями місцевих служб з безпеки водойм.

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