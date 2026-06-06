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У Києві назвали пляжі, де вода небезпечна для купання — список

Віталій Кірсанов
6 червня 2026, 20:31
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Водночас у столиці є пляжі, де вода відповідає нормам і є відносно безпечною для відпочинку.
У Києві низку міських пляжів визнано небезпечними для купання
У Києві низку міських пляжів визнано небезпечними для купання / колаж: Главред, фото: phc.org.ua

Коротко:

  • У Києві низку міських пляжів визнано небезпечними для купання
  • Пляжі в Київській області офіційно не відкриті

У Києві кілька міських пляжів визнано небезпечними для купання через невідповідність якості води мікробіологічним нормам.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Згідно з даними лабораторного моніторингу Центрів контролю та профілактики захворювань, купання не рекомендується на таких локаціях:

  • у Дніпровському районі — пляжі "Дитячий", "Золотий" і "Тельбін";
  • у Деснянському — "Радуга" та "Троєщина";
  • у Голосіївському — "Галерний";
  • в Оболонському - "Острів Оболонь", "Вербний" та зона відпочинку "Пуща-Водиця" (5-7 лінія).

У МОЗ зазначають, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики захворювань регулярно перевіряють стан води в місцях масового відпочинку, зокрема в річці Дніпро та міських озерах.

Водночас у столиці є пляжі, де вода відповідає нормам і є відносно безпечною для відпочинку. Зокрема, у Дніпровському районі це "Венеція", "Радуга", "Молодіжний", "Передміська слобідка", "Центральний" та "Чорторий" (парк "Муромець").

У відомстві нагадують, що офіційно пляжний сезон у Києві поки що не відкрито, а якість води може змінюватися залежно від погодних умов, зокрема після злив. Мешканцям радять стежити за оновленнями місцевих служб з безпеки водойм.

Новини Києва - головне

Як повідомляв Главред, 6 червня в Києві почалася сильна злива. Через неї вже утворилися сильні повені. Синоптики оголосили штормове попередження - I рівень небезпеки.

У Києві 7 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Також очікується град. Вітер у цей день буде змінного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики прогнозують шквали 15-20 м/с.

У Києві розгорілася дискусія навколо використання метро як укриття під час повітряних тривог. Частина мешканців столиці виступає за введення чіткіших правил перебування на станціях, оскільки деякі люди приносять із собою намети, надувні ліжка та інші великогабаритні речі, що займають значний простір.

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