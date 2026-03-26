Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Росіяни атакували Дніпро

Коротко:

Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка

Щонайменше пʼятеро людей поранені

У четвер, 26 березня, країна-агресор Росія атакувала Дніпро "Шахедами". Спочатку у місті лунали вибухи, пов’язані з роботою ППО. Однак також зафіксовано влучання. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка.

"Ворог атакує Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Попередньо, є постраждалі. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що вже пʼятеро людей поранені через атаку росіян на Дніпро.

Крім того, зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

"Шахед" пролетів між будинками в Дніпрі. Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Російські війська 24 березня 2026 року здійснили масовану атаку по території України, застосувавши як ракети, так і ударні безпілотники. Така інтенсивність обстрілів свідчить про потенційне посилення загрози в найближчій перспективі.

Зокрема, унаслідок ворожого удару по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Також пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків та близько 10 житлових будівель.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

