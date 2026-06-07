Китай розпочав спеціальну морську операцію поблизу Тайваню: що відомо

Генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву назвав дії Китаю "невиправданими".

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Китай почав морську операцію у водах на схід від Тайваню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Китай запускає морську операцію біля Тайваню

Тайвань фіксує активність авіації та флоту КНР

США занепокоєні планами Пекіна щодо острова

Китай різко загострив ситуацію у Тайванській протоці, оголосивши 6 червня про старт масштабної спеціальної операції з контролю морського руху в акваторіях на схід від Тайваню. Про це повідомило державне агентство Xinhua.

"Мета операції - всебічне виконання юрисдикції Китаю в галузі морського адміністративного правозастосування, посилення можливостей з патрулювання та правозастосування у відкритому морі, а також контролю за рухом у ключових акваторіях, забезпечення безпеки морського транспорту та захист національних інтересів", - підкреслили у виданні

Як Пекін пояснює операцію

У Китаї заявили, що операція стала відповіддю на "одностороннє оголошення Японією та Філіппінами переговорів щодо розмежування морських районів на схід від острова Тайвань". У Пекіні це назвали "серйозним порушенням територіального суверенітету та морських прав і інтересів Китаю".

Тайвань фіксує активність китайських сил

Тайванські військові вже кілька тижнів повідомляють про зростання активності КНР у регіоні. 5 травня оборонне відомство острова зафіксувало 21 китайський літак, включно з винищувачами J‑16 та безпілотниками, а також кораблі, що проводили "спільне патрулювання з перевірки бойової готовності".

Генсек Ради нацбезпеки Тайваню Джозеф Ву назвав дії Пекіна "невиправданими". 23 травня він заявив, що Китай розгорнув понад сотню кораблів уздовж першого острівного ланцюга - від Японії до Філіппін - і вони залишаються на позиціях.

Політичний тиск напередодні тайванських подій

Китай уже проводив подібні маневри 19 травня - за день до того, як президент Тайваню Вільям Лай відзначав два роки на посаді. Пекін називає Лая "сепаратистом" і відкидає його пропозиції щодо діалогу.

США стежать за ситуацією

За даними Axios, радники президента США Дональда Трампа висловлюють занепокоєння можливими подальшими кроками Китаю щодо Тайваню. У Вашингтоні припускають, що Пекін може розглянути сценарій силового тиску або навіть вторгнення протягом найближчих п’яти років.

Що слід знати про Китай і Тайвань/ Інфографіка: Главред

Новини Китаю - останнє за темою

Як писав раніше Главред, країна-агресорка Росія погрожує Україні системними ударами по об'єктах в Києві. Але, схоже, цю ідею Кремля не підтримує потужний партнер Москви - Пекін.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що позиція Китаю в питанні "української кризи" є послідовною та чіткою, тому Пекін закликає до діалогу і переговорів для врегулювання війни.

На честь візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна у Китай 19-20 травня, Пекін організував урочистий прийом для гостей. З'ясувалося, що він відбувся з неприємним натяком для самого очільника Кремля.

Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трьох європейських розвідок та документи, що опинилися у розпорядженні агентства.

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Про джерело: Xinhua Xinhua ("Агенція „Новий Китай"") — китайська державна урядова агенція новин зі штаб-квартирою в Пекіні. Найбільша в Китаї інформаційна агенція, є органом китайської державної інформації і пропаганди. Голова агенції входить до уряду КНР і має посаду міністра, пише Вікіпедія.

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